viernes 26 de septiembre 2025

La campaña

El espacio Rawson Suma cargó contra el presidente de la UVT por bajar un acto

El espacio Rawson Suma, liderado por Fabiana Carrizo, aseguró que Carlos Quinteros canceló "de manera intempestiva" un evento para jóvenes. ¿La decisión salpicó al intendente Munisaga?

Por Fernando Ortiz
image

Un comunicado del espacio Rawson Suma, liderado por la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, afirmó que el presidente del club de la Unión Vecinal de Trinidad (UVT), Carlos Quinteros, canceló "de manera intempestiva" el evento Primavera cerca tuyo, planificado para el sábado 27 de septiembre en las instalaciones de la institución. La decisión del titular del club salpicó al intendente de Rawson, Carlos Munisaga, por aparentes vínculos políticos. Según fuentes consultadas, también está ligado a la defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza.

Este viernes, un escrito se viralizó en los grupos de WhatsApp de debate político sanjuanino. "Con profundo pesar informamos que el evento “Primavera Cerca Tuyo”, previsto para el día sábado 27 de septiembre, ha sido cancelado de manera intempestiva. La decisión fue tomada, de manera infundada y sin sentido, por el Sr. Presidente del Club UVT – Unión Vecinal Trinidad, Carlos Quinteros, a tan solo dos días de su realización, luego de semanas de trabajo, organización y difusión llevadas adelante por jóvenes de Rawson", rezó el comunicado.

image

Este diario contactó a la funcionaria orreguista, quien confirmó la cancelación del evento y además cargó contra Quinteros por la decisión de último minuto de la baja. "Este comunicado, obviamente, fue elaborado por los chicos, los jóvenes que estuvieron a cargo de esta organización desde hace bastante tiempo. Se iba a trabajar en conjunto con la gente de la UVT y hubo un acuerdo hasta el final. Pero, dos días antes del evento, el presidente les dijo que no se podía hacer. Ya tenían a los artistas confirmados, incluso algunos chicos que iban a viajar a Córdoba a tocar suspendieron ese compromiso para poder presentarse en esta fiesta, que era para los jóvenes. Nosotros, por supuesto, siempre apostamos a la juventud, los acompañamos y estamos presentes", manifestó Carrizo.

La defensora del Consumidor no cruzó de manera directa al intendente Munisaga. Apenas dijo que la cancelación responde a prácticas "de la vieja política" y que los perjudicados son los jóvenes, quienes están "desilusionados". "No me afecta a mí, a Rawson Suma o al frente Por San Juan, sino a los jóvenes", expresó la funcionaria provincial.

Sin embargo, fuentes calificadas que consultó Tiempo aseguraron que existe una vinculación política entre Munisaga y Quinteros. De acuerdo a lo que dijeron no es una relación reciente, sino que la conservan desde el nacimiento de la gestión del exintendente de Mauricio Ibarra. Además, aseguraron que el presidente de la UVT es familiar de la defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza.

Dejá tu comentario

