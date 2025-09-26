Maniobra con retenciones 0: el titular de ARCA se defendió de los ataques de los productores

El titular del ARCA, Juan Pazo, se presentó en el canal de streaming oficialista Carajo para defender la implementación del operativo "Retención 0%" diseñado por Economía junto a las grandes cerealeras. La medida, anunciada el lunes por la noche, cerró su cupo de U$S 7.000 millones apenas 72 horas después, el miércoles.

Medida económica El Gobierno aclaró que el esquema de retenciones cero para la carne continuará hasta el 31 de octubre

Pazo insistió en que "nadie sabía de la medida" al afirmar que "cuando tomamos una medida, no la sabe nadie". Esta posición fue reforzada por Felipe Núñez, asesor en el Ministerio de Economía, quien se sumó a la defensa del equipo liderado por Luis Caputo, afirmando que "no hay ninguna complicidad" . Núñez detalló que la medida se tomó el domingo, la sabían unos pocos, y que "nadie se entera de las medidas antes de que sucedan. Lo mismo pasó con el cepo".

La promesa de precios para el productor

Ante los cuestionamientos por la rapidez con la que una docena de cerealeras copó la totalidad del cupo, dejando "nada en manos de los productores", Pazo basó su defensa en el impacto futuro de la maniobra.

El jefe de ARCA sostuvo que las empresas exportadoras no poseen el volumen declarado para vender y que, para poder cumplir con los cupos de las declaraciones juradas de exportación (DJVE) a las que se comprometieron, "van a tener que comprar alrededor de US$ 4.000 millones en los próximos 90 días a los productores". Pazo prometió que esto tonificará los precios y que allí los productores tendrán la posibilidad de defender el precio.

De hecho, Pazo declaró que, según sus mediciones, "mejoraron 15% los precios en dólares pagados al productor" por un instante.

La sombra de la duda y la falta de comprobación

A pesar de la defensa oficial, el gobierno y Pazo no pudieron comprobar que la medida no beneficiara desproporcionadamente a los grandes exportadores en contra de los intereses de los productores, dado que la masiva reacción del sector indica lo contrario.

Los $7.000 millones de dólares declarados en dos días (martes y miércoles) por las agroexportadoras equivalen a embarques por 19 millones de toneladas. Los dirigentes del sector agropecuario señalaron que el beneficio no fue directo y que el grueso de los productores no accedió a la rebaja.

Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural, se preguntó: “¿Cómo puede ser que la exportación haya emitido en tan poco tiempo tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero?”.

Por su parte, Andrea Sarnari de Federación Agraria aseveró de manera categórica que “al productor pequeño y mediano no lo benefició, y ni siquiera cerca le pasó de la tranquera”. Carlos Castagnani de CRA apuntó que “es importante remarcar que el grueso de los productores no accedió de manera directa a la rebaja de retenciones que se implementó para lograrlo”.

En términos económicos, el beneficio teórico de la retención 0% para la soja debería haber elevado el precio a no menos de 590.000 pesos por tonelada, incorporando los 100 dólares de retenciones que teóricamente se pagarían al productor. Sin embargo, los precios solo cotizaron en torno a los 450.000 pesos, lo que representa apenas unos 10.000 pesos más que antes de la maniobra. El aumento del 15% que Pazo mencionó se produjo solo por un breve lapso de tiempo, y las fuentes indican que, con retenciones 0%, los precios de la soja deberían haber subido el 26%.

Las cerealeras se aseguraron un beneficio que puede calcularse entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, correspondiente a la tasa de interés que se cobran por anticipar las divisas al Banco Central por los $7.000 millones. Pazo, al admitir que los precios subieron solo 15% por un breve lapso, está admitiendo el perjuicio provocado a los productores.

Existe la sospecha de que, como en otras ocasiones, el sector que aceptó adelantar las divisas que necesitaba el gobierno cerró un "pingüe negocio a costa del erario público". Los productores mantienen la sensación de haber sido utilizados.