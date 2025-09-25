El Gobierno volvió a establecer las retenciones al campo tras alcanzar el cupo que había planificado

La medida de retenciones cero duró apenas tres días hábiles. Este miércoles, la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) confirmó que los exportadores registraron Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por US$ 7.000 millones en exportaciones, monto que había fijado el Decreto 682/2025 como límite para mantener el beneficio. Alcanzada esa meta, se dio por finalizada la vigencia del esquema y volvieron a regir las alícuotas reducidas que estaban vigentes hasta antes de la suspensión.

En un comunicado oficial, el organismo señaló: “Se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto”. Y agregó: “A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior”.

Las retenciones cero habían sido implementadas de manera transitoria para acelerar la liquidación de granos. La estrategia funcionó: en apenas tres jornadas se cubrió el cupo previsto por el Gobierno. Ahora, el esquema vuelve a los porcentajes reducidos que habían quedado establecidos tras los cambios aplicados en el último año: -Soja poroto: 26% -Harina y aceite de soja: 24,5% -Maíz, trigo, cebada y sorgo: 12% -Girasol: 5% -Aceite de girasol: 4% El mercado aguarda ahora cómo impactará este nuevo escenario en el ritmo de comercialización y en la formación de precios internos, luego de un arranque de semana marcado por una liquidación récord. FUENTE: Clarín

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas retenciones

gobierno

campo