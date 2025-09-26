viernes 26 de septiembre 2025

Florencia Peña denunció a un influencer libertario, que la amenaza con mostrar un video sexual con Alberto Fernández

El mandato de Alberto Fernández sigue dando que hablar, salpicando a personajes de la farándula.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Florencia Peña radicó una denuncia en la Justicia tras recibir amenazas en la red social X (ex Twitter) por parte de un conocido influencer libertario. Según consta en el acta, el denunciado aseguró contar con un supuesto video íntimo en el que se la vincularía con el expresidente de la Nación, Alberto Fernández.

La causa recayó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°29, a cargo del Dr. Aníbal Brunet y con la Dra. María Caffarelli como secretaria única.

De acuerdo con la denuncia, “el perfil en cuestión utilizó etiquetas y menciones directas para amenazar con la difusión del material”. Ante ello, las autoridades dispusieron medidas urgentes para preservar las publicaciones y los datos de la cuenta por un lapso de 90 días, siguiendo el protocolo de resguardo digital establecido por la empresa X para casos judicializados.

La denuncia fue recibida en una sede policial, donde se le brindó asistencia a la artista y se dispuso resguardar su integridad. Posteriormente, las actuaciones fueron elevadas a la fiscalía interviniente para continuar con la investigación.

El escrito fue firmado por el Subcomisario Leandro López, a cargo de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales.

El fuerte descargo de Florencia Peña en medio de los rumores de un video con Alberto Fernández

En agosto del año pasado, Florencia Peña desmintió que hubiera un video suyo con Alberto Fernández de iguales características al que se viralizó entre el expresidente y Tamara Pettinato.

La estrella de Casados con hijos se defendió de las críticas que recibió por haber ido a una reunión con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos hace tres años.

Enojada y visiblemente conmocionada por los comentarios que sigue habiendo en redes, Florencia Peña fue tajante con respecto a los rumores acerca de un video de Alberto con ella.

“No hay nada nuevo. No es que algo pasó. Quiero decirlo de esta manera: es una atroz mentira de que está por salir un video mío. No hay ningún video mío que esté por salir. El que se compró los pochoclos, cómaselo tranquilo mirando las tres horas de cierre de los Juegos Olímpicos pues no hay ni video, ni foto. No hay nada”, remarcó Peña.

La actriz se quejó de la manera en la que explotó el pensamiento en las redes de que había ido a tener algún tipo de actividad sexual con el entonces presidente por pedirle una reunión.

“Pensaba que yo por haber dio una reunión siendo mujer, la única manera de encontrarme en ese momento con quien era presidente o con quien fuera (...) era solamente haciendo un pete. Esa es la única razón por la cual yo me puedo juntar con un hombre a solas, haciendo un pete. O sea, el estado de misoginia y la campaña feroz que me hicieron en ese momento fue tan cruel y tan dura que todos los colectivos, jodido, y hasta el colectivo 60 me apoyó”, ironizó.

