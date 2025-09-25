jueves 25 de septiembre 2025

Encuentro

Milei se reunió en Nueva York con Benjamín Netanyahu

El presidente Javier Milei culminó su gira oficial por Estados Unidos con una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei se reunió este jueves en Nueva York con su par de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco de la estrecha relación entre amos gobiernos y, de esta manera, reafirmar la política exterior.

image

El encuentro se dio luego de la participación de Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas y del cónclave con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del salvataje financiero a la administración libertaria.

Desde Casa Rosada compartieron las imágenes de la reunión, previo al retorno de Milei a Argentina, que refleja la política exterior del Gobierno nacional, apostando a profundizar los vínculos con Estados Unidos e Israel.

Cabe recordar que a mediados de junio, Milei anunció en el parlamento israelí que Argentina trasladará en 2026 su embajada en Israel a Jerusalén Occidental, a partir de 2026.

Una decisión que se complementa con el explícito respaldo al derecho de Israel a defenderse, calificando los “ataques terroristas contra Israel como actos de barbarie” y denunciando el “terrorismo islámico”.

