Milei inauguró la Feria Internacional de Turismo y defendió su gestión económica

Tras su gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei retomó este sábado su agenda oficial en Argentina con la inauguración de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en el predio de La Rural de Buenos Aires, que se extenderá hasta el 30 de septiembre.

Legislatura Entró a comisiones un proyecto para ratificar un convenio entre el Gobierno provincial y DECSA

Durante el acto, Milei destacó la importancia de avanzar con reformas fiscales y laborales, y reafirmó que su gobierno busca “sacar al país del fondo del abismo” sin recurrir a devaluaciones ni a medidas económicas artificiales. “Estamos cada vez más cerca de ver los frutos del esfuerzo que estamos haciendo”, afirmó.

El mandatario hizo hincapié en la necesidad de eliminar la “industria del juicio” y bajar los impuestos para hacer a Argentina un país competitivo, con un crecimiento sostenible a largo plazo. Su discurso duró menos de diez minutos y estuvo centrado en la gestión económica y la planificación estratégica de su gobierno.

En el acto también estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el secretario de Turismo, Daniel Scioli.

El regreso de Milei al país se produce en un momento de máxima expectativa por la situación política y económica, a menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. La cúpula de La Libertad Avanza se reunió ayer para definir las estrategias de campaña, con foco en reforzar la presencia territorial en distritos clave y proyectar una imagen de estabilidad y gobernabilidad.

Además, el presidente anunció que iniciará su agenda electoral en Tierra del Fuego, y continuará con visitas a Córdoba, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, con el objetivo de consolidar el respaldo a los candidatos del oficialismo en los distritos donde se renovarán senadores y diputados.