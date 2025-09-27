sábado 27 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Experiencias

Los viajeros "Manada sobre ruedas" vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes

La pareja uruguaya estaba en 9 de Julio cuando el viento azotó San Juan. Compartieron en Instagram el impactante momento y recibieron cientos de mensajes, entre consultas por el Zonda y muestras de ayuda de sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-27 at 9.55.31 AM

La pareja uruguaya detrás del proyecto “Manada sobre ruedas”, que viaja en motorhome junto a sus animales con el sueño de unir la Patagonia argentina con Alaska, vivió este viernes un episodio inolvidable en San Juan: la llegada del fortísimo viento que azotó a gran parte de la provincia.

Lee además
repatriaron a san juan los restos de gabriel olivera silva, joven asesinado en chile
Este sábado

Repatriaron a San Juan los restos de Gabriel Olivera Silva, joven asesinado en Chile
al rescate del alma de los barrios: free khalo desentierra la esencia de san juan en zona cero video
Talento nuestro

Al rescate del alma de los barrios: Free Khalo desentierra la esencia de San Juan en 'Zona Cero'

Nico y Tati, como se presentan, estaban en el departamento 9 de Julio cuando las ráfagas, que superaron los 90 km/h, tiñeron el cielo de polvo y convirtieron la tarde en noche en cuestión de minutos.

En su cuenta de Instagram, donde suman más de 177 mil seguidores, compartieron un video que muestra en primera persona cómo se desató el fenómeno. La publicación rápidamente acumuló cientos de comentarios: algunos usuarios les preguntaban qué era el Zonda, mientras que sanjuaninos aprovecharon para explicarles y hasta ofrecerles ayuda.

“Somos Nico y Tati, y dejamos todo para vivir viajando junto a nuestros cuatro compañeros peludos: Muri , Diosito , India y Pocha ”, cuentan en su perfil. Esta vez, además de paisajes y rutas, se llevaron la experiencia sanjuanina de convivir con el viento fuerte.

Embed - Nico & Tati | Viajeros • Camión • Motorhome on Instagram: " 9 de Julio, San Juan De repente, en pleno día… ¡se hizo de noche! Un viento fuertísimo levantó tanta arena que el cielo quedó completamente oscuro. Tuvimos que terminar de romper una ventana y mover el camión porque el viento nos daba de costado con toda la fuerza. . . . #vientoensanjuan #viento #sanjuan"
Temas
Seguí leyendo

Lo que dejó el viento en San Juan: árboles caídos, incendios y heridos por ráfagas de más de 90 km/h

El fin de una era: las licencias de taxis y remises perdieron valor frente al avance de las apps

El negocio inmobiliario que hay atrás de los parques solares que se anuncian en San Juan

Desde Canadá, McEwen Copper aseguró que el RIGI para Los Azules "representa un paso decisivo"

Curso de nivelación de la Policía sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron prácticas de tiro

Buscan crear en San Juan el "Sindicato de Inquilinos": de qué trata y qué pretende lograr

En videos, el viento Zonda pegó de lleno en los departamentos cordilleranos de San Juan

Orrego celebró la aprobación del RIGI a Los Azules: "El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

FOTO ILUSTRATIVA 
Controles

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

Imagen Ilustrativa
Infieles extorsionados

Detuvieron a una chica sanjuanina que chantajeaba a sus dos amantes empresarios y la condenaron

Foto gentileza MDZ. 
Tragedia

El viento Zonda provocó la caída de un árbol y una mujer murió aplastada

El abogado Chaves afirmó que esta es la propiedad de Santiago del Estero que les pertenecía y que fue vendida por el supuesto corredor inmobiliario.
Entre colegas

Un abogado y un supuesto corredor inmobiliario fueron denunciados por otro letrado por las estafas con dos terrenos

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi
Comisaría 5°

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi

Te Puede Interesar

La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inclusión laboral: el local que apostó por un cambio positivo y la importancia de abrir las puertas a personas con discapacidad video
Interesante iniciativa

Inclusión laboral: el local que apostó por un cambio positivo y la importancia de abrir las puertas a personas con discapacidad

El letrado acusado, Néstor Omar Quiroga, dio su versión de los hechos.
Declaraciones

El abogado acusado por estafa por dos terrenos se defendió: "No he participado en ninguna operación"

Se retiró hace dos años, pero vuelve por amor al Zonda: Quiero disfrutar de sus curvas, que son inigualables
El regreso de Benedetti

Se retiró hace dos años, pero vuelve por amor al Zonda: "Quiero disfrutar de sus curvas, que son inigualables"

Milei inauguró la Feria Internacional de Turismo y defendió su gestión económica
Declaraciones

Milei inauguró la Feria Internacional de Turismo y defendió su gestión económica