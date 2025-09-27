Los viajeros "Manada sobre ruedas" vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes

La pareja uruguaya detrás del proyecto “Manada sobre ruedas”, que viaja en motorhome junto a sus animales con el sueño de unir la Patagonia argentina con Alaska, vivió este viernes un episodio inolvidable en San Juan: la llegada del fortísimo viento que azotó a gran parte de la provincia.

Nico y Tati, como se presentan, estaban en el departamento 9 de Julio cuando las ráfagas, que superaron los 90 km/h, tiñeron el cielo de polvo y convirtieron la tarde en noche en cuestión de minutos.

En su cuenta de Instagram, donde suman más de 177 mil seguidores, compartieron un video que muestra en primera persona cómo se desató el fenómeno. La publicación rápidamente acumuló cientos de comentarios: algunos usuarios les preguntaban qué era el Zonda, mientras que sanjuaninos aprovecharon para explicarles y hasta ofrecerles ayuda.

“Somos Nico y Tati, y dejamos todo para vivir viajando junto a nuestros cuatro compañeros peludos: Muri , Diosito , India y Pocha ”, cuentan en su perfil. Esta vez, además de paisajes y rutas, se llevaron la experiencia sanjuanina de convivir con el viento fuerte.