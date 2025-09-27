El abogado acusado por estafa por dos terrenos se defendió: "No he participado en ninguna operación"

La denuncia por estafa que involucra la venta de dos terrenos en Rawson abrió un nuevo capítulo. Tras conocerse la acusación que lo puso en el centro de la escena , el abogado Néstor Omar Quiroga salió a dar su versión de los hechos. Aseguró que no tuvo ninguna participación en la operatoria que hoy está bajo investigación y que lo están señalando sin fundamentos.

Entre colegas Un abogado y un supuesto corredor inmobiliario fueron denunciados por otro letrado por las estafas con dos terrenos

"No he participado en ninguna operación inmobiliaria irregular, ni he actuado en complicidad con terceros para perjudicar a los Sres. Chaves Taboada", expresó el letrado en un escrito de descargo, donde negó haber intervenido en la compraventa de los inmuebles en cuestión. “No he participado en ninguna operación ni tengo conocimiento de lo que se me imputa”, agregó.

La denuncia fue presentada por otro abogado, quien apuntó tanto a Quiroga como a un supuesto corredor inmobiliario, sosteniendo que ambos habrían actuado en la maniobra que dejó a particulares perjudicados. Sin embargo, Quiroga rechazó tajantemente esa versión y remarcó que no existe prueba alguna que lo ubique en los hechos.

En su defensa, el abogado insistió en que su nombre fue arrastrado “de manera injusta” y que todo lo que se le atribuye carece de sustento. “No me une ninguna relación con los denunciantes ni con los terrenos mencionados”, planteó.

Ahora, será la UFI Delitos Informáticos y Estafas (lugar donde se radicó la denuncia) la que deba determinar si existen elementos suficientes para imputarle algún grado de responsabilidad. Mientras tanto, Quiroga busca despegarse de una acusación que lo sorprende y lo daña profesional y personalmente.