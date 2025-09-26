sábado 27 de septiembre 2025

Ráfagas extremas

El viento destruyó el techo de una casa en Sarmiento y dejó un niño atrapado por horas

Un niño de 10 años quedó atrapado entre los escombros tras el derrumbe parcial de un techo en Colonia Sur. Fue rescatado por vecinos y trasladado al Hospital de Sarmiento, donde confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La tarde de este viernes 26 de septiembre dejó momentos de tensión en Sarmiento, especialmente en la zona de Colonia Sur, tras registrarse ráfagas de viento de gran intensidad. Cerca de las 19 horas, el techo de una vivienda cedió parcialmente, atrapando a un niño de 10 años entre los escombros.

Según explicó la subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo, fueron los vecinos quienes actuaron rápidamente y lograron liberar al menor antes de que llegara la asistencia médica. Tras el rescate, el niño fue trasladado al Hospital de Sarmiento en Media Agua, donde los profesionales confirmaron que no sufrió lesiones graves.

El incidente se suma a otros eventos provocados por las condiciones climáticas adversas en el departamento durante la jornada, incluyendo el desplazamiento de la garita de seguridad del hospital.

Álamo recomendó a los vecinos extremar las precauciones: permanecer en los hogares, evitar la quema de pastizales y comunicarse de inmediato al 911 ante cualquier emergencia relacionada con el clima.

