Condenan a 'Pantriste' Albarracín a 5 meses de cárcel por reincidente

Sergio Ariel Albarracín , más conocido como ' Pantriste' , fue condenado a 5 meses de prisión de cumplimiento efectivo tras ser declarado reincidente por el delito de hurto simple , luego de que las cámaras de seguridad lo atraparan cuando robaba una bicicleta del interior de una vivienda en el barrio Mutual Banco San Juan.

La sentencia fue dictada en el marco de una causa investigada por el Ministerio Público Fiscal, con la intervención del Fiscal del caso, Juan Manuel Gálvez , el a yudante fiscal, Juan Manuel García Castrillón , y las auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra .

El hecho ocurrió en la mañana del lunes 23 de junio de 2025, alrededor de las 11:00 horas, cuando 'Pantriste' Albarracín ingresó al garaje de un domicilio ubicado en calle Los Tilos, en el mencionado barrio. Una vez allí, abrió la puerta de la reja y sustrajo una bicicleta marca Top Mega, rodado 29, de color verde claro, propiedad de la empleada doméstica de la vivienda. Luego, huyó del lugar a bordo del rodado robado.

Considerando los antecedentes penales del acusado y su condición de reincidente, el juez que intervino resolvió imponerle una pena de prisión efectiva, que cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial.

