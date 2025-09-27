Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso del triple femicidio narco en Florencio Varela

Lázaro Víctor Sotacuro, de nacionalidad peruana y argentina, fue detenido en la ciudad boliviana de Villazón, a apenas 600 metros de la frontera con La Quiaca, tras ser vinculado a un vehículo que habría participado en el secuestro de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). La captura fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Sotacuro se encontraba prófugo y, hasta su detención, había cruzado desde Argentina a Bolivia para evitar la justicia. La búsqueda contó con la colaboración del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y la policía boliviana. El detenido fue trasladado a la Seccional N°17 de La Quiaca, donde permanecerá hasta que se concrete su extradición a la Argentina.

El VW Fox con el que Sotacuro está vinculado habría actuado como vehículo de apoyo de la Chevrolet Tracker blanca utilizada para trasladar a las víctimas hasta Florencio Varela. Según la investigación, las jóvenes fueron engañadas con la invitación a una fiesta en el Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires, y terminadas en una trampa que derivó en su asesinato.

El caso ya cuenta con cuatro detenidos previos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes se encuentran alojados en el penal de Melchor Romero.

La justicia continúa tras los pasos de Julio Valverde, alias “Pequeño J” o “Julio Montana”, presunto jefe de la red narco que habría ordenado el crimen. De 23 años y de nacionalidad peruana, es señalado como el autor intelectual del secuestro, tortura y ejecución de las tres jóvenes.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, destacó la detención en sus redes sociales y remarcó la expectativa de que se haga justicia por las víctimas: “Gracias al trabajo de la Policía de Jujuy, se logró la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón. Ahora se está realizando el proceso de extradición. Espero profundamente que se haga justicia por Lara, Brenda y Morena”.