sábado 27 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso del triple femicidio narco en Florencio Varela

Lázaro Víctor Sotacuro fue capturado en Villazón, Bolivia, tras estar prófugo y vinculado a uno de los vehículos utilizados en el secuestro y asesinato de Lara, Brenda y Morena. La investigación sigue tras el supuesto jefe de la red narco, alias “Pequeño J”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-27 at 11.00.07 AM

Lázaro Víctor Sotacuro, de nacionalidad peruana y argentina, fue detenido en la ciudad boliviana de Villazón, a apenas 600 metros de la frontera con La Quiaca, tras ser vinculado a un vehículo que habría participado en el secuestro de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). La captura fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Lee además
quien es el pequeno jota, el presunto ideologo del triple femicidio de florencio varela
Investigación

Quién es el "Pequeño Jota", el presunto ideólogo del triple femicidio de Florencio Varela
La joven asesinada
Justicia

El hermano de un jugador de Boca, condenado a perpetua por femicidio

Sotacuro se encontraba prófugo y, hasta su detención, había cruzado desde Argentina a Bolivia para evitar la justicia. La búsqueda contó con la colaboración del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y la policía boliviana. El detenido fue trasladado a la Seccional N°17 de La Quiaca, donde permanecerá hasta que se concrete su extradición a la Argentina.

El VW Fox con el que Sotacuro está vinculado habría actuado como vehículo de apoyo de la Chevrolet Tracker blanca utilizada para trasladar a las víctimas hasta Florencio Varela. Según la investigación, las jóvenes fueron engañadas con la invitación a una fiesta en el Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires, y terminadas en una trampa que derivó en su asesinato.

El caso ya cuenta con cuatro detenidos previos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes se encuentran alojados en el penal de Melchor Romero.

La justicia continúa tras los pasos de Julio Valverde, alias “Pequeño J” o “Julio Montana”, presunto jefe de la red narco que habría ordenado el crimen. De 23 años y de nacionalidad peruana, es señalado como el autor intelectual del secuestro, tortura y ejecución de las tres jóvenes.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, destacó la detención en sus redes sociales y remarcó la expectativa de que se haga justicia por las víctimas: “Gracias al trabajo de la Policía de Jujuy, se logró la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón. Ahora se está realizando el proceso de extradición. Espero profundamente que se haga justicia por Lara, Brenda y Morena”.

Temas
Seguí leyendo

Triple femicidio en Florencio Varela: buscan a un cómplice de "Pequeño J"

El femicidio de Morena, Brenda y Lara fue transmitido en vivo por las redes sociales

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Repatriaron a San Juan los restos de Gabriel Olivera Silva, joven asesinado en Chile

El ladrón que robó cables de 10.000 dólares en Rivadavia sumó una nueva condena y le imputaron otro delito

El abogado acusado por estafa por dos terrenos se defendió: "No he participado en ninguna operación"

Dejaron preso a un joven de Pocito que es investigado por compartir videos de pornografía infantil

Detuvieron a una chica sanjuanina que chantajeaba a sus dos amantes empresarios y la condenaron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El letrado acusado, Néstor Omar Quiroga, dio su versión de los hechos.
Declaraciones

El abogado acusado por estafa por dos terrenos se defendió: "No he participado en ninguna operación"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

FOTO ILUSTRATIVA 
Controles

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

Imagen Ilustrativa
Infieles extorsionados

Detuvieron a una chica sanjuanina que chantajeaba a sus dos amantes empresarios y la condenaron

Foto gentileza MDZ. 
Tragedia

El viento Zonda provocó la caída de un árbol y una mujer murió aplastada

El abogado Chaves afirmó que esta es la propiedad de Santiago del Estero que les pertenecía y que fue vendida por el supuesto corredor inmobiliario.
Entre colegas

Un abogado y un supuesto corredor inmobiliario fueron denunciados por otro letrado por las estafas con dos terrenos

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi
Comisaría 5°

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi

Te Puede Interesar

La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inclusión laboral: el local que apostó por un cambio positivo y la importancia de abrir las puertas a personas con discapacidad video
Interesante iniciativa

Inclusión laboral: el local que apostó por un cambio positivo y la importancia de abrir las puertas a personas con discapacidad

El letrado acusado, Néstor Omar Quiroga, dio su versión de los hechos.
Declaraciones

El abogado acusado por estafa por dos terrenos se defendió: "No he participado en ninguna operación"

Se retiró hace dos años, pero vuelve por amor al Zonda: Quiero disfrutar de sus curvas, que son inigualables
El regreso de Benedetti

Se retiró hace dos años, pero vuelve por amor al Zonda: "Quiero disfrutar de sus curvas, que son inigualables"

Milei inauguró la Feria Internacional de Turismo y defendió su gestión económica
Declaraciones

Milei inauguró la Feria Internacional de Turismo y defendió su gestión económica