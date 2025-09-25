jueves 25 de septiembre 2025

El femicidio de Morena, Brenda y Lara fue transmitido en vivo por las redes sociales

La información sobre el conmocionante caso ocurrido en Florencia Varela fue dada a conocer por el ministro de Seguridad bonaerense, en una entrevista.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mientras crece la conmoción en todo el país por el femicidio de las tres jóvenes en Florencia Varela, se conoció un nuevo detalle escalofriante sobre el hecho. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó durante una entrevista que los terribles crímenes fueron transmitidos en vivo a través de las redes sociales, para un grupo cerrado y que lo vieron cerca de 45 personas.

Foto gentileza Infobae
Según indicó el funcionario sobre el caso del femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes que habían desaparecido el viernes pasado en La Matanza y fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una casa de Florencio Varela; el video estuvo destinado a un grupo cerrado y fue presentado como un acto de advertencia.

En diálogo con Todo Noticias, Alonso afirmó que el femicidio fue transmitido a través de Instagram. “Sí, para un grupo cerrado. Esto es la información que nosotros relevamos en la investigación. Esta es la información y que tendría que ver con el móvil del homicidio, esta persona que es el capo del grupo, en esa sesión dice: ‘Esto le pasa al que me roba droga’“.

“Toda esa sesión de tortura fue transmitida por redes sociales y la habrían visto 45 personas”, indicó el Ministro, quien remarcó que “fue un hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de esa organización”.

Al ser consultado sobre cómo obtuvieron el dato de la transmisión de los femicidios, el ministro de Seguridad bonaerense reveló que el dato habría sido confesado por uno de los cuatro detenidos.

De ese modo hizo referencia a Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, y nacionalidad peruana; y los argentinos Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, quienes fueron acusados del delito de homicidio agravado.

image

Sin embargo, Alonso remarcó que todavía estarían en la búsqueda de los involucrados. “Vamos a escalar para llegar al autor intelectual y otros autores materiales”, apuntó al indicar que también buscarían a la persona que se habría ganado la confianza de las víctimas y las habría llevado hasta la casa de Florencio Varela.

“Llegaron engañadas porque creían que iban a participar de un evento”, señaló el Ministro, para luego ratificar que se había tratado de un hecho planificado. Pues, según reveló, ese viernes a la tarde un grupo de hombres pertenecientes a la banda narcocriminal habían llegado a la vivienda y se habrían encargado de cavar los pozos, donde serían depositados los restos de las jóvenes.

En este sentido, sostuvo que “estas chicas fueron víctimas”, y que todavía quedaría pendiente reconstruir cómo establecieron la conexión con los integrantes de la banda. Hasta el momento, presuponen que “habrían entablado algún tipo de relación en la zona de Flores”, debido a que solían frecuentar el barrio porteño.

Por otro lado, subrayó que uno de los objetivos principales sería dar con el líder de la organización narco, de quien sospecharían que habría sido el autor intelectual. Asimismo, indicó que “es peruano, de unos 23 años aproximadamente, que está estableciéndose como líder de esta organización”.

Para dar con su paradero, el miércoles por la noche se realizaron varios allanamientos en la Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas, en donde la banda tendría su búnker principal. Incluso, planteó que en el lugar habría habitado un estimado de 60 personas por la cantidad de viandas de comida que encontraron.

“Tenemos que dejar un mensaje, esto es muy grave y lo resolvemos todo o no lo resuelve nadie”, subrayó Alonso al contar que había estado en contacto con la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien le había ofrecido su colaboración. Asimismo, afirmó que “tarde o temprano” iban a dar con el paradero de los responsables.

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

