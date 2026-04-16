Se conoció una foto de Maradona tres días antes de morir

Una fotografía de Diego Armando Maradona tres días antes de morir se conoció este jueves tras la declaración del neurocirujano Leopoldo Luque en el juicio por la muerte del ex jugador.

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Fuentes del caso proporcionaron de forma exclusiva la imagen del astro argentino a la Agencia Noticias Argentinas, que la publicó. En la fotografía se observa al ídolo con mate en mano, sentado en un sillón de la casa del country San Andrés frente a una mesa que tiene un paquete de galletitas de agua, una botella de agua mineral, un recipiente de alcohol en gel, un control remoto, queso y una taza.