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El video viral (y de bajo presupuesto) de Daniel Scioli anunciando la temporada de invierno 2026

El secretario de Turismo publicó un spot en sus redes sociales para promocionar el inicio de la temporada 2026 en los centros de esquí.

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El secretario de Turismo, Daniel Scioli, lanzó en las últimas horas un spot para promocionar el arranque de la temporada de invierno 2026 en los centros de esquí nacionales con copos de nieve de telgopor, que por momentos caen en grandes cantidades sobre su rostro. Como era de esperar, en pocas horas el video se volvió viral.

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"Furor por Argentina para esta temporada de invierno. Los centros de esquí van a estar colmados de familias brasileras", así arranca el spot de 47 segundos que el exgobernador bonaerense y excandidato presidencial publicó en sus redes y que en cuestión de minutos se convirtió en tendencia.

Con un tono festivo y música electrónica de fondo que por momentos tapa su mensaje, Scioli destaca en el video que los centros de esquí se prepararon "como nunca, en especial Bariloche" para recibir turistas durante este invierno.

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La campaña "low cost" muestra al funcionario con un banner de fondo en el que se ven montañas con pinos nevados. Luego se superponen con su mensaje distintas imágenes de turistas disfrutando los centros de esquí.

"Hay una ganas de las familias brasileras de ir a disfrutar de un centro de esquí que ha sido definido como el mejor de América a partir de la infraestructura renovada, las máquinas de nieve artificial que garantiza una gran temporada para los esquiadores de todos los gustos y todos los niveles", resalta durante el spot.

Más allá del mensaje, el video para fomentar la llegada de turistas se volvió viral por el particular recurso: los copos de nieve artificial. que caen en grandes de cantidades sobre la cara del secretario de Turismo.

Tal es la cantidad de bolitas de telgopor que caen sobre su rostro que, por momentos, el funcionario cierra sus ojos y frunce el ceño. Eso sí, nunca frena su mensaje.

Además de risas, el video también generó enojo en algunos usuarios que cuestionaron que el secretario de Turismo usara un recurso artificial y no se trasladara al centro turístico para promocionar la temporada de invierno. Otros seguidores también criticaron que la convocatoria estuviera centrada en los turistas brasileros y no en los argentinos.

FUENTE: Clarín

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