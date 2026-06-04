Alzheimer: lanzan becas para formar especialistas en investigación clínica en América Latina

La lucha contra el Alzheimer y otras demencias suma una nueva herramienta en América Latina. A través del programa IMPACT-AD Latinoamérica, se abrió una convocatoria de becas destinada a formar especialistas en investigación clínica, con el objetivo de ampliar la capacidad regional para desarrollar estudios y ensayos que permitan avanzar en la prevención, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades.

La iniciativa está dirigida a médicos, investigadores y profesionales de la salud interesados en especializarse en investigación clínica aplicada a demencias. La primera edición del programa se desarrollará en marzo de 2027 en México y contará con la participación de diez profesionales seleccionados de distintos países de América Latina.

Uno de los aspectos más destacados de la convocatoria es que las becas cubrirán la totalidad de los costos de participación, incluyendo pasajes aéreos, alojamiento, capacitación y gastos asociados al curso. De esta manera, se busca facilitar el acceso a profesionales con potencial para convertirse en referentes de la investigación sobre Alzheimer en sus respectivos países.

La convocatoria abrirá el 1 de septiembre y permanecerá vigente hasta el 30 de noviembre de 2026. Según los organizadores, el proceso de selección será riguroso y apuntará a identificar candidatos con capacidad para liderar proyectos científicos y fortalecer las redes de investigación en la región.

El programa surge en un contexto en el que las demencias representan uno de los mayores desafíos sanitarios del siglo XXI. Los especialistas advierten que América Latina enfrenta un aumento sostenido de los casos debido al envejecimiento poblacional, mientras persisten brechas significativas en el acceso a diagnósticos tempranos, tratamientos innovadores e investigación científica.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que la formación de nuevos investigadores es clave para que la región pueda participar activamente en el desarrollo de terapias, ensayos clínicos y estrategias de prevención adaptadas a las características genéticas y sociales de las poblaciones latinoamericanas.

Con esta propuesta, América Latina busca ganar protagonismo en la investigación global sobre Alzheimer, una enfermedad que hoy afecta a millones de personas y para la cual la ciencia trabaja intensamente en la búsqueda de diagnósticos más tempranos y tratamientos cada vez más efectivos.