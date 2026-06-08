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Pudo ser una tragedia

Cataratas del Iguazú: se le cayó su celular y se tiró al agua para recuperarlo

El hecho se registró en la pasarela que conduce a los saltos de agua. Hasta el momento no se dio a conocer si el hombre precisó de asistencia médica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cataratas

Un turista se arrojó al agua en medio del paseo por las Cataratas del Iguazú debido a que se le cayó su celular y todo quedó grabado por otra persona que logró captar el momento de tensión y que puso en peligro la vida del hombre.

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El hecho se registró en la pasarela que conduce a los saltos de agua, del lado de Brasil, cuando se observa que un turista de dicha nacionalidad que saltó la valla, bajó, recuperó su teléfono que segundos antes se le había caído y trepó la baranda para regresar al camino y continuar con la excursión.

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La mirada de los otros turistas no se centró en las magníficas cataratas, si no que por varios segundos estuvo fija en el arriesgada maniobra que realizó el sujeto de remera blanca para agarrar el celular.

En las imágenes viralizadas se logra ver como un grupo de gente que caminaba en la misma pasarela que el sujeto se aglomeró en el lugar para ayudar a su rescate.

Hasta el momento no se dio a conocer si el hombre precisó de asistencia médica.

Luego del hecho, el Parque Nacional Iguazú emitió un comunicado en el que remarcó que está “expresamente prohibido sobrepasar, trepar o sentarse en las barandas del sitio”.

“Tras conocer la situación, los profesionales intervinieron de inmediato, instruyeron al visitante sobre los procedimientos de seguridad y acompañaron al turista hasta el final del recorrido, momento en el que fue expulsado del parque”, anunciaron.

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