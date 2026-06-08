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Adiós a una leyenda: tras más de 18 horas, terminó el velorio del Indio Solari

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Foto gentileza: Infobae

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Las puertas del microestadio municipal de Avellaneda se cerraron luego de una jornada historica que de una multitud de seguidores.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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Las puertas del Polideportivo municipal del Parque Villa Domínico, ubicado en Avellaneda, cerraron sus accesos pasadas las 4 de la madrugada de este lunes, concluyendo así una histórica jornada de despedida al Indio Solari.

A lo largo del domingo, las filas de fanáticos llegaron a registrar una extensión superior a las 80 cuadras. Pese a las demoras logísticas propias de una movilización que congregó a una verdadera multitud, la totalidad de presentes en las inmediaciones logró ingresar al recinto para despedirse ante el féretro del emblemático exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Hacia las primeras horas del día, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado para confirmar la culminación del evento masivo, precisando que la determinación de dar por terminado el velatorio público en el predio de Avellaneda fue consensuada junto a los familiares directos del músico una vez que se desconcentraron los últimos contingentes de seguidores.

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Ocho kilómetros de cola y fanáticos que siguen esperando para entrar

Cerca de las 10 de la noche, la ceremonia que organizó la familia del Indio Solari todavía seguía recibiendo gente que, a pesar de las lluvias, se mantenía para dar su último adiós. Según pudo saber este medio de fuentes oficiales, la fila llegó a formar ocho kilómetros y estuvo al límite de la Ciudad de Buenos Aires.

Los fanáticos aprovechaban los pocos instantes que tenían donde está ubicado el féretro y le dejaban regalos y ofrendas. Algunos llevaron entradas que tenían de los conciertos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mientras que otros optaron por lanzar camisetas, banderas y hasta instrumentos musicales.

Se espera que el funeral continúe durante la noche del martes y se estima que había cerca de cuatro horas para ingresar al predio. La familia había anticipado que no tenía un horario de finalización.

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Los primeros números de la despedida al Indio Solari

Fuentes de la organización del evento aseguraron a Infobae que cerca de un millón de personas se acercaron a la zona de Villa Domínico para despedir al Indio Solari.

En ese sentido, aclararon que, hasta el momento, pasaron 15 mil personas por hora por el predio donde está el féretro con los restos de la leyenda de la música.

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La despedida ya lleva ocho horas y cientos de miles de personas esperan para darle el último adiós

Los cientos de miles de fanáticos del Indio Solari que se acercaron hasta el predio de Villa Domínico están por cumplir cerca de ocho horas y cada vez más personas se juntan en la avenida Bartolomé Mitre. Si bien la cantidad de público superó ampliamente las expectativas, se mantiene la calma en la zona.

Las imágenes son claras: cada ricotero espera paciente en la fila su momento para despedir a Solari. No se ven policías y cada 50 metros en los parlantes suenan los redondos en todo momento.

Otras de las historias que se conocieron en la despedida: Ignacio llegó hace un rato a Dominico y ya compró un fernet. Espera a dos amigos antes de sumarse a la fila. “Los Redondos le pusieron palabras a todos mis sentimientos desde los 16. Y ahora ya tengo 45”, expresó.

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Nuevo comunicado de la familia: “Hay lugar para todos y todas los que quieran darle forma a su adiós”

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Algunas fotos del funeral del Indio Solari

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Caos en el tránsito en el sur del conurbano y una fila que se extiende hasta Capital

La fila de los fanáticos que buscan despedir al Indio Solari se extiende por todo el sur del Conurbano y ya llega casi hasta la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con aplicaciones, el tránsito está complicado por toda la avenida Mitre hasta el puente Pueyrredón, que marca el límite entre Avellaneda y la Capital Federal.

Vecinos de la zona grabaron desde los edificios cómo se extiende la cola con las personas que intentan despedir al músico que murió el último viernes. Las autoridades recomiendan a quienes se acerquen a la zona que se bajen en la estación de Avellaneda, ya que la fila está comenzando en esa zona.

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Ya son más de 50 cuadras de espera para despedir al Indio

Desde las 10, una multitud continúa acercándose al Microestadio Gatica para despedir al Indio Solari. La fila supera las 50 cuadras y llega incluso hasta Puente Pueyrredón. Desde el entorno del músico destacaron: "Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós“.

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Foto: EFE

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La muerte del Indio Solari: citarán a declarar como testigo a la médica que lo trataba por el párkinson

El fiscal Lucio Rivero espera estudios complementarios y tomar declaración a los familiares del músico que encontraron el cuerpo en la pileta para cerrar la causa

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Axel Kicillof: “Es una despedida popular y masiva, que se desarrolla en calma y en paz”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, resató el operativo que se lleva a cabo, en relación al velorio del Indio Solari: “Desde que ocurrió (la muerte), estamos trabajando con las fuerzas y los ministerios para posibilitar esto que observamos hoy, que se desarrolla en calma y en paz”.

“Es una despedida popular y masiva, una peregrinación para despedir el Indio”, destacó. A su vez, informó que la cola para ingresar al Microestadio Gatica “llega a Plaza Alsina y Puente Pueyrredón, estamos hablando de 40 y pico de cuadras”.

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Nuevo parte oficial: “Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós”

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Desde las redes oficiales del Indio Solari, su familia confirmó el inicio del velorio del destacado músico: “Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas”.

“Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós”, resalta el comunicado, en referencia al horario de cierre, que no fue estipulado. Por último, el mensaje abogó por una transición tranquila: “Y mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros. Graciosos y Valientes”.

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Más de 22 cuadras de espera para despedir al Indio Solari

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Con más de 15 cuadras de fila, ya se abrieron las puertas del Polideportivo Gatica en Villa Domínico para despedir al Indio Solari.

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Mario Breuer, productor y sonidista de Los Redondos: “Solari quedó impreso en la cultura argentina”

En diálogo con TN, el productor y sonidista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Mario Breuer, argumentó sobre la figura de Carlos ‘Indio’ Solari: “Le queda bien la palabra ‘fenómeno’ al Indio, un fenómeno, social y cultural. Soy de los que se niega a decir que el tipo se murió, quedó impresó en la cultura argentina y en el pecho de cientos de miles de personas”.

Y agregó: “Él es parte de nuestro folcklore, es como Gardel, el ‘Cuchi’ Leguizamón, Diego Armando (Maradona) o el mismísimo Lio Messi. Son estas marcas que son imborrables”.

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Lali cerró su primer show en River con “el pogo más grande del pop” en homenaje al “Indio” Solari

La artista fusionó “No me importa” con “Ji Ji Ji”, mientras las pantallas recordaban al exlíder de Los Redondos y el público desataba un multitudinario pogo

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El emotivo homenaje de Los Fundamentalistas al Indio Solari en su show en Comodoro Rivadavia: lágrimas, abrazos y ovación

Tras conocerse el fallecimiento del músico a los 77 años, el grupo decidió sostener la fecha en el Predio Ferial, dialogó con la familia y tocó ante más de 7.000 personas en una noche atravesada por el duelo colectivo.

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El comunicado oficial de la familia del Indio Solari sobre el velatorio: “Caminaremos y seremos pacientes”

Tras más de 24 horas de múltiples versiones, la cuenta oficial del músico confirmó los detalles para el último adiós

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