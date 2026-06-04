jueves 4 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Perfil

Modelo, militante, actriz, arquitecta: quién fue Chunchuna Villafañe

Fue modelo publicitaria de casualidad; convenció a sus colegas de pasarela de la necesidad de agremiarse; fue parte del Oscar de la Historia Oficial; sufrió el exilio; y estuvo en la comitiva cuando Juan Domingo Perón regreso al país. La apasionante historia de Chunchuna Villafañe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Chunchuna Villafañe murió este jueves 4 de junio de 2026 a los 92 años. La noticia la confirmó su hija, la músico Juana Molina, con un posteo en su cuenta de Instagram donde la despidió con profundo dolor. Arquitecta, modelo y actriz, Villafañe fue una de las figuras más completas y políticamente comprometidas de la cultura argentina del siglo XX.

Lee además
murio chunchuna villafane a los 92 anos
Deceso

Murió Chunchuna Villafañe a los 92 años
alzheimer: lanzan becas para formar especialistas en investigacion clinica en america latina
Lucha

Alzheimer: lanzan becas para formar especialistas en investigación clínica en América Latina
image

Elba “Chunchuna” Villafañe nació el 9 de abril de 1934 en Buenos Aires. Su familia tenía peso en la historia del país: su bisabuelo Benjamín Villafañe fue gobernador de Jujuy y su padre César, militar de profesión, fue campeón olímpico de salto a caballo. La profesión paterna la llevó a vivir en distintas provincias durante la infancia, hasta que la familia se estableció en Buenos Aires. Allí cursó sus estudios en el Colegio del Sagrado Corazón y se graduó como arquitecta en la Universidad de Buenos Aires.

image

Para sostenerse mientras ejercía su profesión, comenzó a trabajar como modelo casi por casualidad. Un publicista, hermano de su entonces marido. el cantante Horacio Molina (padre de Juana), la convocó para un aviso. Cuando descubrió que un solo día de fotos le rendía lo mismo que un mes de trabajo en el Correo Central, donde dibujaba edificios, no dudó. La decisión cambió el rumbo de su vida.

image

“Fui modelo porque ganaba mucha plata, pero nunca me interesó. Y justamente fue ese no interés lo que hizo que yo a montones de cosas les dijera que no. Y solamente decía bueno, suponete, beso no, nada que ver, nada que mancillara lo que yo creía que era mancillable. Para hacer un beso de una pareja en esa época, por un producto de televisión, un producto para vender, le decía no. Era muy selectiva y creo que fue eso lo que me ayudó. Y entonces de repente me vi en un nivel que yo no había buscado”, contó en el libro que escribió Verónica Mejía titulado Chunchuna Villafañe: confesiones de un ícono pop.

Entre 1960 y 1976 protagonizó más de 200 avisos publicitarios en gráfica y decenas de comerciales televisivos. Vendió desde televisores hasta perfumes, autos de lujo y bebidas alcohólicas, y se convirtió junto a Claudia Sánchez en una de las modelos más cotizadas de la publicidad argentina. Las revistas de la época la describían como “una bomba sexy que factura millones”. Incluso creó su propia marca.

Su huella en el mundo del modelaje fue más allá de la imagen. El 30 de agosto de 1967 fue una de las fundadoras de la Asociación Modelos Argentinos, entidad que dio origen al Día del Modelo en Argentina, que se celebra cada año en esa fecha y que la canción de Pedro y Pablo inmortalizó.

image

Pero Villafañe nunca se limitó al mundo de la moda. Proveniente de una familia con fuerte interés político, en los años 70 comenzó a trabajar junto al padre Carlos Mugica en la Villa 31, mejorando viviendas y usando su popularidad para facilitar el acceso a la salud de quienes de otro modo quedaban postergados. El 17 de noviembre de 1972 integró la comitiva que escoltó el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina tras diecisiete años de proscripción. Su adhesión al peronismo le costó algunos contratos, pero no modificó sus convicciones.

image

Con el golpe militar de 1976, ella y su pareja, el realizador y político Pino Solanas, fueron amenazados y debieron abandonar el país. El exilio los llevó primero a Madrid y luego a París, donde vivieron varios años hasta el retorno de la democracia.

De vuelta en Buenos Aires, Villafañe tomó una decisión que definiría la segunda mitad de su vida pública: estudió actuación con Agustín Alezzo y apostó al cine. El resultado fue su papel de Cecilia en La historia oficial (1985), de Luis Puenzo, junto a Norma Aleandro. La película ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1986 y se convirtió en uno de los títulos más importantes del cine argentino. Por ese trabajo, Villafañe obtuvo el premio a mejor actriz de reparto en el Festival de Cine de Chicago de 1985 y una nominación al Cóndor de Plata.

image

Su carrera actoral se extendió por décadas. Había tenido papeles anteriores en Un guapo del 900 (1971) de Lautaro Murúa y No toquen a la nena (1976) de Juan José Jusid. Más adelante trabajó en Vidas privadas de Fito Páez y en Extraño de Santiago Loza. En teatro dirigida por Oscar Barney Finn en Cartas de amor, y en televisión participó en ciclos como Atreverse, Mujeres asesinas y Tratame bien. También condujo su propio programa como arquitecta y decoradora: Estilo Chunchuna.

Madre de dos hijas —Juana, música, e Inés, actriz— pasó sus últimos años retirada en su casa de Florida, provincia de Buenos Aires, rodeada de su entorno más cercano. Tenía 92 años.

Seguí leyendo

Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli pese al veto del Gobierno y con apoyo del peronismo: cómo votaron los sanjuaninos

Juicio por la muerte de Diego Maradona: los picantes cruces tras el pedido de detención de una testigo

Música en el colectivo, ¿sí o no?: el video de un tenso momento en el 318

Es concejal, le tocó la cola a una empleada y ahora tendrá que pagarle $12 millones

Obras sociales para monotributistas: estas son las 45 que aceptan afiliaciones en 2026

Caso Agostina Vega: la decisión judicial que cambió el escenario de la investigación

La abuela de Agostina Vega encontró una carta escondida entre las prendas de la adolescente: qué decía

Rocío Igarzábal reveló que fue abusada cuando tenía 5 años y compartió un fuerte mensaje en el día de Ni Una Menos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un parlante en un micro abrió el debate en las redes sociales. Música en el colectivo, ¿sí o no?
Polémica

Música en el colectivo, ¿sí o no?: el video de un tenso momento en el 318

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Núñez es el tercero de izquierda a derecha (campera y pantalón azul)
B° Manantiales

Presunto ajuste narco: el ladrón que "cantó como un pajarito" recibió casi 7 años de cárcel

Miguel Maza, el ginecólogo denunciado. video
Antecedente

El ginecólogo de Jáchal acusado de violación fue director del hospital departamental y una menor también lo denunció

Imagen ilustrativa
En Caucete

Literal, le robaron los $2.200.000 de abajo del colchón y las patas muslos de pollo de la heladera

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: el sujeto que le dio 30 puñaladas a su pareja seguirá preso
Pasó en febrero

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: el sujeto que le dio 30 puñaladas a su pareja seguirá preso

Diputados aprobó la Ley de Financiamiento y el Gobierno quedó habilitado para gestionar hasta USD 600 millones para obras
Cuarta sesión ordinaria

Diputados aprobó la Ley de Financiamiento y el Gobierno quedó habilitado para gestionar hasta USD 600 millones para obras

Te Puede Interesar

Los antecedentes que complican al ginecólogo de Jáchal acusado de violar a sus pacientes
Bajo la lupa

Los antecedentes que complican al ginecólogo de Jáchal acusado de violar a sus pacientes

Por Luz Ochoa
Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino
En llamas

Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino

Un policía sanjuanino perdió el control y se estrelló contra un cartel en Jáchal
Siniestro vial

Un policía sanjuanino perdió el control y se estrelló contra un cartel en Jáchal

Orrego y su vicegobernador de frente. 
La política misma

Orrego se llevó el triunfo en Diputados en una sesión que mostró jugadas políticas y fracturas en el peronismo

Capítulo XLII de Historias del Crimen en Spotify: la noche en que un policía ejecutó a un estudiante en la Plaza de la Joroba
El podcast de Tiempo

Capítulo XLII de "Historias del Crimen" en Spotify: la noche en que un policía ejecutó a un estudiante en la Plaza de la Joroba