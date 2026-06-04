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Murió Chunchuna Villafañe a los 92 años

La reconocida actriz y exmodelo falleció luego de una trayectoria llena de éxitos y de renombre. La noticia fue confirmada por su hija Juana Molina a través de una publicación en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este jueves, el mundo del espectáculo despidió a una de sus figuras más emblemáticas: Chunchuna Villafañe falleció a los 92 años. La noticia fue confirmada por su hija, Juana Molina, a través de un posteo lleno de emoción y gratitud. La actriz, exmodelo y arquitecta dejó una huella imborrable en la cultura argentina, tanto por sus trabajos en cine, teatro y televisión como por su calidez y su espíritu inquieto.

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El mensaje de Juana Molina, publicado en sus redes sociales, transmitió el dolor y la ternura de una despedida inevitable. “Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa. Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho”, escribió la artista, dando cuenta del lazo profundo que las unía.

En el mismo texto, Juana anticipó que, por el momento, necesita refugiarse en la intimidad junto a su hija: “Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos. Así que, con mucha tristeza, quiero avisarles que mañana no voy a poder hacer el show en @xlrcluboficial, San Miguel. Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar. Estoy siempre agradecida por su apoyo y amor. Pasará, sanará”.

Chunchuna Villafañe, nacida el 9 de abril de 1935 en Buenos Aires, marcó más de una generación con su presencia elegante y su versatilidad. Comenzó su carrera como modelo publicitaria, donde se destacó por su estilo y su magnetismo en las campañas gráficas de los años 60 y 70. Luego, se volcó a la actuación y la arquitectura, logrando un recorrido poco frecuente en el ambiente artístico argentino.

Entre sus trabajos más recordados se encuentra su papel en La historia oficial, la película de Luis Puenzo que hizo historia al ganar el Óscar a Mejor película de habla no inglesa en 1986. Allí, junto a Norma Aleandro, Chunchuna dio vida a una de las secuencias más icónicas del cine nacional. Su labor le valió una nominación al Cóndor de Plata y el premio a Mejor actriz de reparto en el Festival de Cine de Chicago de 1985.

La trayectoria de Villafañe abarcó también el teatro, con obras como Cartas de amor (dirigida por Oscar Barney Finn) y Acaloradas, donde compartió escenario con Carmen Barbieri, Andrea Politti y otras figuras. En el cine, participó en títulos como Nunca estuve en Viena de Antonio Larreta, Vidas privadas de Fito Páez y Extraño de Santiago Loza, sumando así una filmografía diversa y relevante.

En televisión, su presencia fue constante, no solo en ficciones, sino también explorando su faceta como arquitecta y decoradora en Estilo Chunchuna, su propio programa. Allí, Chunchuna compartió su pasión por el diseño y el arte, acercando al público ideas y proyectos con su sello personal.

En el año 2002, volvió a subirse a las tablas con la comedia Acaloradas, una propuesta que reunía humor y complicidad femenina, y que fue celebrada por el público y la crítica. A lo largo de su vida, Chunchuna supo reinventarse, moverse con comodidad entre distintas disciplinas y mantener siempre una mirada curiosa y actual.

Por otro lado, en una de sus últimas visitas a la mesa de Mirtha Legrand en 2025, su hija Juana fue consultada por la salud de la actriz. Juana, con una sinceridad que conmovió, no dudó en responder: “Mamá está bastante mal”. El comentario dio paso a un intercambio emotivo sobre Chunchuna Villafañe, donde Legrand recordó su elegancia y su faceta de arquitecta, mientras Juana relató anécdotas familiares y evocó la época en que la familia vivió exiliada en Francia.

La despedida de Chunchuna Villafañe deja un vacío difícil de llenar pero, al mismo tiempo, un legado profundo y luminoso. Su historia se mantiene viva en quienes la admiraron sobre el escenario, frente a la cámara o en la vida cotidiana. La memoria colectiva del espectáculo argentino la recordará siempre como una artista inquieta, generosa y entrañable, capaz de emocionar y sorprender en cada proyecto.

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