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Justicia

Asesinó a su esposa y simuló un accidente al arrojar el auto al río: lo condenaron a prisión perpetua

El femicidio ocurrió durante la madrugada del 1 de diciembre de 2024.

Por Agencia NA
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La Justicia condenó este lunes a prisión perpetua a Javier Cerfoglio, el hombre que golpeó a su esposa, Magalí Vera, y arrojó el vehículo en el que viajaban al río Quequén, donde la víctima falleció ahogada, en la ciudad balnearia de Necochea.

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Fuentes del caso informaron que el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 declaró penalmente responsable al implicado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, ensañamiento, alevosía y por mediar violencia de género (femicidio).

El asesinato ocurrió durante la madrugada del 1 de diciembre de 2024, cuando la pareja regresaba de un casamiento en medio de una tormenta, cuando el culpable, luego de una discusión, le propinó patadas y trompadas a Magalí, la llevó inconsciente al Honda Fit rojo y condujo el auto hasta el río.

En un principio se estimó que Vera había muerto producto del choque y vuelco, pero las diversas pruebas presentadas lograron constatar que se trataba de un femicidio.

La defensa había solicitado una pena de 20 años al sostener que el hecho se trató de una “tentativa de homicidio agravado con homicidio culposo en concurso real”.

Cerfoglio presenció la audiencia de manera virtual desde su celda en la Unidad Penal N°44 de Batán, al tiempo que los jueces le impusieron la obligatoriedad de realizar un tratamiento sobre violencia de género.

La autopsia indicó que Vera, de 34 años, murió por asfixia por sumersión, mientras que sufrió la fractura expuesta de su tabique y otras lesiones de consideración por los golpes de Cerfoglio.

Ambos contrajeron matrimonio y tuvieron un hijo, de ahora 13 años. La familia aplaudió la sentencia y lloró hasta las lágrimas.

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