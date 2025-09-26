Dejaron preso a un joven de Pocito que es investigado por compartir videos de pornografía infantil

Un joven que cumplió los 18 años en marzo último pasará los próximos tres meses alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. Un juez de garantías dispuso este viernes su prisión preventiva en el marco de una causa en la que lo investigan por la compartir videos de niños pequeños sufriendo abusos sexuales.

El caso, que se conoce comúnmente como pornografía infantil, inició en agosto último a raíz de un reporte el reporte originado por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) que fue remitido a la Unidad de Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego enviado a la UFI Delitos Informáticos y Estafas del Poder Judicial de San Juan.

En ese reporten señalaban que desde la cuenta de WhatsApp de un sanjuanino habían compartido cinco videos con material de explotación y abuso sexual infantil. Ese sucedió el 19 de julio pasado. También señalaron la ubicación y la posible identidad del usuario, que resultó ser un joven de Pocito.

Esta semana, el fiscal Duilio Ejarque llevó adelante un operativo con los policías de la UFI Delitos Informáticos y Estafas y detuvieron al joven, identificado como Jeremías Castro, en su casa en Pocito. También secuestraron su celular, aunque dijo que extravió el móvil que tenía antes. De todas maneras, los investigadores constataron que el correo electrónico vinculado a la cuenta de donde salieron esos videos le pertenece.

El fiscal Ejarque expuso los cargos contra Castro y le imputó el delito de distribución de imágenes de abuso y explotación sexual, agravado por la edad de las víctimas. Es que las víctimas que aparecen esos materiales tendrían entre 8 y 12 años. Por otra parte, el juez de garantías Pablo León dio por habilitada la investigación penal preparatoria por ese delito y dispuso la prisión preventiva por el plazo de 3 meses.