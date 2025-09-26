Cayó "El Samuelito", acusado de asaltar a remiseros en Santa Lucía

La Policía de San Juan desarticuló parte de una banda que tenía a mal traer a choferes de remises en Santa Lucía. Luego de una serie de violentos asaltos, efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este atraparon a Samuel Amir Muñoz Flores , más conocido como “El Samuelito” o “El Tano”, un joven con un frondoso historial delictivo.

Los hechos que encendieron la alarma ocurrieron el 23 y 24 de septiembre. En esas fechas, dos trabajadores de la empresa Remis-Oeste , Alejandro Alcaraz Arias y Franco Nahuel Vedia, denunciaron haber sido víctimas de robos dentro del barrio Noroeste. Ambos fueron sorprendidos por dos hombres armados que les arrebataron pertenencias y dinero en medio de su jornada laboral.

Tras recibir las denuncias, la fiscal Claudia Salica ordenó a la Policía profundizar la investigación. Con tareas de inteligencia y vigilancia, los pesquisas lograron identificar a los sospechosos. Finalmente, este viernes se llevaron a cabo dos allanamientos en el interior del barrio Noroeste.

En uno de ellos cayó “El Samuelito”, quien quedó detenido. En el lugar los uniformados incautaron siete teléfonos celulares de distintas marcas y modelos y un buzo negro con capucha, la prenda que habría usado para encarar a las víctimas.

Su cómplice, en cambio, logró escapar y continúa prófugo. La Policía mantiene operativos en la zona para dar con él y cerrar el caso.