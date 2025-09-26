viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras las rejas

Cayó "El Samuelito", acusado de asaltar a remiseros en Santa Lucía

Tras una serie de robos a choferes de Remis-Oeste en el barrio Noroeste, la Policía detuvo a un joven con frondoso prontuario y secuestró varios celulares y prendas utilizadas en los hechos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladrón detenido

La Policía de San Juan desarticuló parte de una banda que tenía a mal traer a choferes de remises en Santa Lucía. Luego de una serie de violentos asaltos, efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este atraparon a Samuel Amir Muñoz Flores, más conocido como “El Samuelito” o “El Tano”, un joven con un frondoso historial delictivo.

Lee además
El abogado Chaves afirmó que esta es la propiedad de Santiago del Estero que les pertenecía y que fue vendida por el supuesto corredor inmobiliario.
Entre colegas

Un abogado y un supuesto corredor inmobiliario fueron denunciados por otro letrado por las estafas con dos terrenos
condenan a pantriste albarracin a 5 meses de carcel por reincidente
Video

Condenan a 'Pantriste' Albarracín a 5 meses de cárcel por reincidente

Los hechos que encendieron la alarma ocurrieron el 23 y 24 de septiembre. En esas fechas, dos trabajadores de la empresa Remis-Oeste, Alejandro Alcaraz Arias y Franco Nahuel Vedia, denunciaron haber sido víctimas de robos dentro del barrio Noroeste. Ambos fueron sorprendidos por dos hombres armados que les arrebataron pertenencias y dinero en medio de su jornada laboral.

Tras recibir las denuncias, la fiscal Claudia Salica ordenó a la Policía profundizar la investigación. Con tareas de inteligencia y vigilancia, los pesquisas lograron identificar a los sospechosos. Finalmente, este viernes se llevaron a cabo dos allanamientos en el interior del barrio Noroeste.

En uno de ellos cayó “El Samuelito”, quien quedó detenido. En el lugar los uniformados incautaron siete teléfonos celulares de distintas marcas y modelos y un buzo negro con capucha, la prenda que habría usado para encarar a las víctimas.

Su cómplice, en cambio, logró escapar y continúa prófugo. La Policía mantiene operativos en la zona para dar con él y cerrar el caso.

Seguí leyendo

La pareja acusada de estafar a 200 familias sumó nuevas denuncias: cómo acumuló víctimas con un loteo de Chimbas

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi

Cayó "El Narigón", acusado de arrebatar celulares en las calles de San Juan

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas

Arrestaron a un hombre tras incidentes con arma de fuego en Lote Hogar 39

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo que "la tragedia fue para los dos"

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Muere un motociclista al chocar con un auto en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se conocio la identidad del motociclista que fallecio en un accidente en chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Prisión preventiva

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas
Dolor en las redes

Quién era el penitenciario retirado que murió en un choque en Chimbas

FOTO ILUSTRATIVA 
Controles

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

Te Puede Interesar

Parques solares en San Juan. 
Energía solar

El negocio inmobiliario que hay atrás de los parques solares que se anuncian en San Juan

Por Elizabeth Pérez
La Federación Argentina de Abogados cuestionó a los jueces sanjuaninos por la sanción a un letrado
Comunicado

La Federación Argentina de Abogados cuestionó a los jueces sanjuaninos por la sanción a un letrado

Los recuerdos que florecen en primavera: los sanjuaninos contaron sobre su primer amor y su primer beso video
Tiempo pregunta

Los recuerdos que florecen en primavera: los sanjuaninos contaron sobre su primer amor y su primer beso

Los efectos del viento en San Juan: cortes de luz, postes derribados y caos en las rutas
Repercusiones

Los efectos del viento en San Juan: cortes de luz, postes derribados y caos en las rutas

La pareja acusada de estafar a 200 familias sumó nuevas denuncias: cómo acumuló víctimas con un loteo de Chimbas
Contra las cuerdas

La pareja acusada de estafar a 200 familias sumó nuevas denuncias: cómo acumuló víctimas con un loteo de Chimbas