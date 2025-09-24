miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Videos: captan a tres ladrones desvalijando una casa de fin de semana en Zonda

Los vecinos de Sierras Azules expresaron que son dos las viviendas que han sido arrasadas. Su objetivo principal, los aires acondicionados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Video 2025-09-24 at 00.15.28 - frame at 0m31s
WhatsApp Image 2025-09-24 at 00.15.31

Durante la madrugada de este martes, tres delincuentes fueron captados infraganti robando en una casa de fin de semana en la localidad de Sierras Azules, en el departamento Zonda.

Lee además
Imagen ilustrativa
Caucetero en desgracia

Veía el partido de River y fue sorprendido por cuatro ladrones que lo golpearon y hasta le robaron su auto
falsificacion de dni en el registro civil de pocito: se sumaron 22 denuncias y hay 11 personas en la mira
Justicia Federal

Falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: se sumaron 22 denuncias y hay 11 personas en la mira

En las imágenes se puede ver cómo los ladrones forcejearon la puerta de rejas para luego entrar a la vivienda y sacar del interior diferentes objetos de valor, principalmente, aires acondicionados.

Este domicilio empezó a ser robado cerca de las 00:35 horas del martes y minutos atrás, los delincuentes habían estado en otro domicilio donde sacaron otros elementos. A las 00:45 horas llegó personal policial a la escena y tras hacer rastrillajes en la zona, encontraron una garrafa, un televisor y otras cosas tiradas en un descampado.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 00.15.31

En el lugar trabajó personal de comisaría 14ta, Policía Científica y Brigadistas, ya que se está investigando estos robos en la zona. No hay personas aprehendidas hasta el momento.

Mirá el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1970803583701655611&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Capital: una joven está en grave estado tras quemarse con un calentador casero

Robaron en la casa de un policía sanjuanino y se llevaron su pistola y municiones

Se llevaron $13.000.000 de una unión vecinal de Pocito en un robo rodeado de misterio

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

En una misma noche, robaron en tres casas de fin de semana en Zonda

Allanaron la casa de un menor acusado de robar $100.000 en Caucete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Esta es la unión vecinal de Villa Elisa, en Pocito. Los ladrones entraron sin ejercer violencia.
Hay gato encerrado

Se llevaron $13.000.000 de una unión vecinal de Pocito en un robo rodeado de misterio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Los nuevos carteles luminosos de la Avenida de Circunvalación ya provocaron un cambio de conducta de los conductores sanjuaninos. 
Mirá el video

Los carteles luminosos de la Circunvalación y la nueva "avivada" sanjuanina

Imagen ilustrativa.
Energía renovable

Construirán dos parques solares en Sarmiento con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

La nena estaba pegada a la puerta: el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo
El día después

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal
Tragedia en 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Te Puede Interesar

Falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: se sumaron 22 denuncias y hay 11 personas en la mira
Justicia Federal

Falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: se sumaron 22 denuncias y hay 11 personas en la mira

Por Redacción Tiempo de San Juan
El frente del complejo en el que ocurrió el accidente doméstico.
Grave

Capital: una joven está en grave estado tras quemarse con un calentador casero

Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete
Video

Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Las barreras de ingreso a la provincia cambian: se modernizan, habrá más y se transforman de fitosanitarias a fitozoosanitarias.
Novedades

Nada entrará a San Juan sin revisión: ponen más barreras en las rutas, y controlarán carnes además de frutas