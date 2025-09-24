Videos: captan a tres ladrones desvalijando una casa de fin de semana en Zonda

Durante la madrugada de este martes, tres delincuentes fueron captados infraganti robando en una casa de fin de semana en la localidad de Sierras Azules, en el departamento Zonda.

Justicia Federal Falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: se sumaron 22 denuncias y hay 11 personas en la mira

Caucetero en desgracia Veía el partido de River y fue sorprendido por cuatro ladrones que lo golpearon y hasta le robaron su auto

En las imágenes se puede ver cómo los ladrones forcejearon la puerta de rejas para luego entrar a la vivienda y sacar del interior diferentes objetos de valor, principalmente, aires acondicionados.

Este domicilio empezó a ser robado cerca de las 00:35 horas del martes y minutos atrás, los delincuentes habían estado en otro domicilio donde sacaron otros elementos. A las 00:45 horas llegó personal policial a la escena y tras hacer rastrillajes en la zona, encontraron una garrafa, un televisor y otras cosas tiradas en un descampado.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 00.15.31

En el lugar trabajó personal de comisaría 14ta, Policía Científica y Brigadistas, ya que se está investigando estos robos en la zona. No hay personas aprehendidas hasta el momento.

Mirá el video: