sábado 27 de septiembre 2025

No pudieron escapar

Vecinos de Albardón se enfrentaron a dos ladrones que habían asaltado a una mujer

El hecho ocurrió en el barrio Libertad, cuando malvivientes le robaron el celular a una mujer. Vecinos salieron a correrlos y lograron detener a dos de ellos. Uno ya fue identificado y está a disposición de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.&nbsp;

Imagen ilustrativa. 

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió a Albardón, donde un grupo de al menos cuatro jóvenes le arrebataron el celular a una vecina. Pero esta vez, los delincuentes no contaban con la reacción de los vecinos del barrio Libertad, que no se quedaron de brazos cruzados: salieron a correrlos y lograron atrapar a dos.

El hecho ocurrió pasadas las 21hs del viernes, cuando la víctima caminaba por la zona y fue interceptada por un grupo de sujetos, quienes la increparon para robarle su celular Samsung Galaxy A13.

Tras el robo, los delincuentes intentaron escapar corriendo por las calles del barrio, pero varios testigos decidieron actuar por su propia cuenta.

Según confirmaron fuentes policiales, los vecinos lograron interceptar y reducir a dos de los ladrones, reteniéndolos hasta que llegó la Policía, Uno de los aprehendidos fue identificado como Ortiz Agustín Ezequiel, quien ya quedó a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando y trabajan para identificar a los otros integrantes del grupo, que lograron fugarse del lugar durante la corrida.

