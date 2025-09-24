miércoles 24 de septiembre 2025

Ladrones desalmados

Un ladrón se llevó $622.000 de la dirección de un colegio de Angaco sin ejercer violencia

El hecho ocurrió en el Colegio Secundario Cacique Angaco. Lo llamativo es que no forzaron ni rompieron nada para sustraer el dinero, que había sido reunido por docentes y padres.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El hecho delictivo ocurrió en este conocido colegio de Angaco.

El hecho delictivo ocurrió en este conocido colegio de Angaco.

Hay indignación entre docentes, padres y alumnos de una reconocida escuela secundaria de Angaco. Alguien entró a la dirección y, sin ejercer violencia, se alzó con 622.000 pesos destinados al mantenimiento y a las actividades del colegio.

El robo tomó estado público este jueves, aunque fuentes policiales señalaron que los efectivos de la Comisaría 20ª trabajan en el caso desde el martes pasado. Ese día, en horas de la tarde, se presentó la docente Miriam Chávez, directora del Colegio Secundario Cacique Angaco. El establecimiento está ubicado en el barrio Santa Teresita de ese departamento.

La profesora explicó que descubrieron el faltante ese mismo día, aunque no se tiene certeza de cuándo ocurrió el hecho. Según relató, los 622.000 pesos estaban guardados en una caja dentro de un armario cuya puerta tenía un candado. Lo sorprendente es que la cerradura no presentaba signos de haber sido violentada.

En la Policía no descartan que el ladrón pueda ser alguien del propio establecimiento. Tampoco se descarta que, por descuido, alguien se haya olvidado de asegurar el candado y el delincuente aprovechara esa situación.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 20ª, pero el caso ya pasó a la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad.

