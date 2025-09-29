Fiesta Nacional del Sol: Ultiman detalles para la venta de entradas con opciones de financiación

Belén Barboza aseguró que para la Fiesta Nacional del Sol 2025 se replicará el mismo modelo del año anterior para los accesos y la circulación porque fue exitoso.

La expectativa por la Fiesta Nacional del Sol (FNS) crece día a día, y una de las principales consultas de la gente es cuándo y cómo se podrán adquirir las entradas para los espectáculos. Este lunes, en diálogo con Radio Colón, la secretaria de Turismo de San Juan, Belén Barboza , brindó detalles sobre el proceso y confirmó que la organización trabaja para lanzar la venta a la brevedad.

Oficial Orrego presentó en Buenos Aires la Fiesta Nacional del Sol 2025 al mundo con foco en las oportunidades de negocios

"Se está gestionando todo el tema de la tiquetera y demás que se va a lanzar próximamente la venta de entradas", afirmó la funcionaria. Aunque no precisó una fecha exacta, ya que indicó que esos detalles los informará el ministro Guido Romero, Barboza enfatizó el interés del gobierno en que el proceso comience con anticipación para beneficiar al público.

El objetivo principal es ofrecer facilidades de pago y entradas a precios populares. "Es lo que más queremos también, que la gente pueda sacar con anticipación y con distintas cuotas que se van a generar a través de financieras para que una vez que llegue la fiesta la familia tenga sus entradas pagadas", explicó Barboza.

Mientras se define la logística de la venta de tickets, el resto de la organización avanza a paso firme. La presentación oficial de la fiesta se realizó en un evento que la secretaria calificó como "muy emotivo" en la Casa de San Juan en Buenos Aires, ante la presencia de varios embajadores que "quedaron encantados" con la propuesta.

En cuanto a la organización del predio, Barboza aseguró que se replicará el mismo modelo del año anterior para los accesos y la circulación porque fue exitoso. "Prácticamente de la misma manera. Ya hace casi dos meses te diré que estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad, con bomberos, con tránsito, organizando nuevamente todo", detalló. La meta es repetir la experiencia positiva de la última edición, donde el ingreso y egreso del público fue ordenado y fluido. "Lo que salió bien se va a repetir", concluyó la funcionaria.

Los artistas confirmados

El sábado pasado, el Ministerio de Turismo confirmó la programación artística de la Fiesta Nacional del Sol 2025, que se desarrollará del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”.

Los artistas que se presentarán en cada jornada son: