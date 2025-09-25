El menor golpeado a patadas por su mamá embarazada en Chimbas no sufrió lesiones

El 102 y UFI CAVIG hicieron un trabajo exhaustivo para dar con la mujer embarazada que se viralizó golpeando a patadas a su hijo en Chimbas. Las autoridades dieron con la protagonista y los menores este miércoles.
El brutal episodio ocurrió el último lunes. El 102 y UFI CAVIG intervinieron en el caso de oficio tras la viralización del video.
Primero trascendió que le sacaron a todos sus hijos, pero desde la Justicia confirmaron que la mujer tenía a tres chicos a su cargo y que solo fue separada del mayor, el protagonista del video. Este chico fue trasladado al CAVIG para que lo vea un médico legista y este profesional constató que no tenía lesiones.
Aun así, desde la fiscalía expresaron que se estudiará a ver si se avanza o no en una causa penal contra la madre que, por las imágenes del video, se encuentra en un avanzado embarazo.
De igual manera ahora el caso recayó en el 102 y el Juzgado de Familia que será el encargado de disponer alguna medida o no contra la madre. En principio, solo se supo que su hijo mayor quedó al cuidado de otro familiar.
El video fue viralizado el pasado lunes y ocurrió por calle Mendoza, en el departamento Chimbas. Los policías brigadistas de UFI CAVIG salieron a la búsqueda, en primer lugar, dieron con el autor del video y manifestó dónde lo había grabado. Después se habló con diferentes vecinos y expresaron de dónde era la familia. Se los rastreó y finalmente este miércoles dieron con ellos.