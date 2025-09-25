jueves 25 de septiembre 2025

La mujer tiene 3 hijos

El menor golpeado a patadas por su mamá embarazada en Chimbas no sufrió lesiones

El brutal episodio ocurrió el último lunes. El 102 y UFI CAVIG intervinieron en el caso de oficio tras la viralización del video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen cortesía San Juan 8

Primero trascendió que le sacaron a todos sus hijos, pero desde la Justicia confirmaron que la mujer tenía a tres chicos a su cargo y que solo fue separada del mayor, el protagonista del video. Este chico fue trasladado al CAVIG para que lo vea un médico legista y este profesional constató que no tenía lesiones.

Aun así, desde la fiscalía expresaron que se estudiará a ver si se avanza o no en una causa penal contra la madre que, por las imágenes del video, se encuentra en un avanzado embarazo.

De igual manera ahora el caso recayó en el 102 y el Juzgado de Familia que será el encargado de disponer alguna medida o no contra la madre. En principio, solo se supo que su hijo mayor quedó al cuidado de otro familiar.

El video fue viralizado el pasado lunes y ocurrió por calle Mendoza, en el departamento Chimbas. Los policías brigadistas de UFI CAVIG salieron a la búsqueda, en primer lugar, dieron con el autor del video y manifestó dónde lo había grabado. Después se habló con diferentes vecinos y expresaron de dónde era la familia. Se los rastreó y finalmente este miércoles dieron con ellos.

