El menor golpeado a patadas por su mamá embarazada en Chimbas no sufrió lesiones

El 102 y UFI CAVIG hicieron un trabajo exhaustivo para dar con la mujer embarazada que se viralizó golpeando a patadas a su hijo en Chimbas . Las autoridades dieron con la protagonista y los menores este miércoles.

Importante Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Primero trascendió que le sacaron a todos sus hijos , pero desde la Justicia confirmaron que la mujer tenía a tres chicos a su cargo y que solo fue separada del mayor , el protagonista del video. Este chico fue trasladado al CAVIG para que lo vea un médico legista y este profesional constató que no tenía lesiones.

Aun así, desde la fiscalía expresaron que se estudiará a ver si se avanza o no en una causa penal contra la madre que, por las imágenes del video, se encuentra en un avanzado embarazo.

De igual manera ahora el caso recayó en el 102 y el Juzgado de Familia que será el encargado de disponer alguna medida o no contra la madre. En principio, solo se supo que su hijo mayor quedó al cuidado de otro familiar.

El video fue viralizado el pasado lunes y ocurrió por calle Mendoza, en el departamento Chimbas. Los policías brigadistas de UFI CAVIG salieron a la búsqueda, en primer lugar, dieron con el autor del video y manifestó dónde lo había grabado. Después se habló con diferentes vecinos y expresaron de dónde era la familia. Se los rastreó y finalmente este miércoles dieron con ellos.