lunes 29 de septiembre 2025

Fútbol sanjuanino

Unión dio el golpe en el Bicentenario y se escapa en la punta: todos los resultados de la Fecha 12

El Azul de Villa Krause goleó a Colón y sacó siete puntos de ventaja en lo más alto del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina. Trinidad, Carpintería y Atenas lo escoltan de lejos.

Por Carla Acosta
WhatsApp Image 2025-09-28 at 19.41.41
WhatsApp Image 2025-09-28 at 19.41.36

Unión volvió a mostrar su chapa de candidato y en el Estadio del Bicentenario goleó 3-0 a Colón con tantos de Esteban Flores, Luciano Riveros y Héctor Pérez. Con este triunfo, el Azul llegó a 31 puntos y se afirma en la cima de la tabla, sacándole siete de ventaja a Trinidad, su escolta inmediato.

La jornada 12 del Torneo Clausura LSF dejó resultados que reacomodaron la pelea por los primeros puestos. El León, por su parte, ratificó su buen momento al golear 3-0 a Minero como visitante con gritos de Santiago López, Nicolás Silka y Jonathan Contreras. Así, el León se mantiene como segundo con 24 unidades.

Carpintería también hizo los deberes: derrotó 1-0 a 9 de Julio con gol de Nicolás Fernández y suma 23 puntos para ubicarse tercero. Atenas se prendió en la pelea tras un vibrante 4-2 sobre Villa Obrera -descendido- gracias al doblete de Wilfredo Bronvale y otros dos tantos de Lorenzo Lepez, mientras que Gonzalo Barraza y Blas Magallanes marcaron para la visita.

Desamparados fue otro de los que festejó. En el Barrio Patricias Sanjuaninas, el local superó 3-1 a López Peláez con dos goles de Agustín Torres y uno de Luis Argumosa, descontando Carlos Cabañas. Con este triunfo, el Víbora suma 19 puntos y se acomoda en mitad de tabla.

En el duelo de Alianza y Marquesado, el Lechuzo sorprendió y ganó 3-1 con anotaciones de Omar Benavides, Nahuel Ángel y Gonzalo Avellaneda; Nicolás Saavedra descontó para los del Oeste. San Lorenzo, por su parte, se impuso 3-2 a Juventud Zondina en un partidazo: Roberto Cortez, Jeremías Gil y Franco Aballay marcaron para el Ciclón, mientras que Ariel Puelles y Octavio Paz lo hicieron para la Juve.

La fecha se completó con el empate 1-1 entre Sarmiento y Aberastain, con goles de Tejada y Alejandro González respectivamente, y la victoria de Peñarol 3-1 sobre Rivadavia, gracias a los tantos de Emilio Escudero, Juan Sánchez y Nicolás Sosa; Aguilera descontó para el local.

Así quedó la tabla tras la Fecha 12

1. Unión – 31 pts

2. Trinidad – 24 pts

3. Carpintería – 23 pts

4. Atenas – 22 pts

5. Marquesado – 21 pts

6. López Peláez – 21 pts

7. Desamparados – 19 pts

8. Colón – 18 pts

9. Peñarol – 18 pts

10. Minero – 16 pts

11. Alianza – 14 pts

12. 9 de Julio – 13 pts

13. Rivadavia – 13 pts

14. San Lorenzo – 12 pts

15. Juventud Zondina – 11 pts

16. Aberastain – 7 pts

17. Árbol Verde – 7 pts

18. Sarmiento – 6 pts

19. Villa Obrera – (-7) pts

