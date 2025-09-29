lunes 29 de septiembre 2025

Imperdible

San Juan será sede de un torneo senior de tenis que reunirá a jugadores de todo el país

La provincia volverá a ser protagonista en el calendario nacional de tenis. Del 1 al 5 de octubre, la provincia recibirá un Torneo Senior Grado 1 que reunirá a más de 170 jugadores de distintos puntos del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
TENISS

El certamen tendrá como escenarios principales al Club Hispano y al San Juan Lawn Tenis Club, con un total de 10 a 11 canchas disponibles para el desarrollo de la competencia.

El torneo se disputará tanto en rama masculina como femenina, en las modalidades singles y dobles. Habrá categorías por edad que irán desde los +19 hasta los +80 años, garantizando una amplia participación de jugadores y jugadoras.

La importancia del torneo dentro del calendario senior atraerá a deportistas de distintos rincones del país. Habrán jugadores/as de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero, Rosario, Tucumán y, por supuesto, San Juan, con aproximadamente 30 representantes locales.

Entre los protagonistas se destaca el sanjuanino Juan Fernández, referente de la categoría +50. Actualmente lidera el ranking nacional y recientemente representó a la Argentina en el Mundial Senior disputado en Lisboa, Portugal.

La organización confirmó que la entrada será libre y gratuita, invitando a todo el público sanjuanino a disfrutar de un evento de gran nivel y acompañar a los deportistas locales.

