lunes 29 de septiembre 2025

Salud

Para ayudar: cómo y dónde se podrá donar sangre en San Juan en octubre

El Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), informó el cronograma de colectas y recordó los requisitos para dar sangre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En octubre se puede seguir donando sangre en San Juan. La información difundida por el IPHEM.

En octubre se puede seguir donando sangre en San Juan. La información difundida por el IPHEM.

Con el objetivo de mantener el stock del banco de sangre de manera óptima en San Juan, el Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), sigue adelante con las campañas de las colectas de sangre. En ese contexto, ya se conoció el cronograma de actividades que se desarrollarán durante octubre y las autoridades invitaron a la comunidad a acercarse a los sitios programados, con el fin de llevar a cabo la donación.

Fechas y departamentos en los que se podrá donar sangre en octubre

* Viernes 03/10

Horario: 8:00 – 12 horas

Albardón. Lugar: CAPS Las Tapias

Domicilio: Calle 21 de febrero entre Calle Nacional y Olivera

Colabora: Hospital Dr. José Giordano

* Martes 07/10

Horario: 8:30 – 12 horas

Jáchal. Lugar: Hospital San Roque

Domicilio: RN 150, Jáchal

* Lunes 13/10

Horario: 9:00 a 12:00 horas

Barreal. Lugar: Hospital de Barreal

Domicilio: Las Heras 79 oeste, Barreal

* Miércoles 15/10

Horario: 8:00 – 12:00 horas

Caucete: Lugar: Desarrollo Infantil del Hospital César Aguilar

Domicilio: Diagonal Sarmiento 42

* Jueves 16/10

Capital. Lugar: Escuela de Comercio Libertador General San Martín UNSJ

Domicilio: Mitre Este 501, San Juan

Horario: 14:00 a 18:00 horas

* Viernes 17/10

Horario: 8: 00 a 12:00 horas

Pocito. Lugar: Hospital Dr. Federico Cantoni de Pocito

Domicilio: Av. Int. Joaquín Uñac entre 10 y 11, Villa Aberastain, San Juan

* Martes 21/10

Horario: 8:00 a 12:00 horas

Sarmiento. Lugar: Hospital Ventura Lloveras

Domicilio: 9 de Julio, Media Agua, San Juan, Argentina

* Viernes 24/10

Horario: 8:00 a 12:00 horas

Angaco. Lugar: Centro de Jubilados de Angaco

Domicilio: Calle San Martín, entre Nacional y Rawson, Angaco

Colabora: Hospital Dr. Rizo Esparza

* Martes 28/10

Horario: 8:30 a 12:00 horas

Lugar: Hospital San Roque, Jáchal.

Domicilio: RN 150, Jáchal

El IPHEM recordó los requisitos para ser donante:

  • Tener entre 18 y 65 años.
  • Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.
  • Asistir con DNI.
  • Si se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas.
  • Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.

Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al IPHEM en calle Rivadavia 728 (E) Capital.

