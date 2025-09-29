Para ayudar: cómo y dónde se podrá donar sangre en San Juan en octubre

Con el objetivo de mantener el stock del banco de sangre de manera óptima en San Juan, el Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), sigue adelante con las campañas de las colectas de sangre. En ese contexto, ya se conoció el cronograma de actividades que se desarrollarán durante octubre y las autoridades invitaron a la comunidad a acercarse a los sitios programados, con el fin de llevar a cabo la donación.
Horario: 8:00 – 12 horas
Albardón. Lugar: CAPS Las Tapias
Domicilio: Calle 21 de febrero entre Calle Nacional y Olivera
Colabora: Hospital Dr. José Giordano
* Martes 07/10
Horario: 8:30 – 12 horas
Jáchal. Lugar: Hospital San Roque
Domicilio: RN 150, Jáchal
* Lunes 13/10
Horario: 9:00 a 12:00 horas
Barreal. Lugar: Hospital de Barreal
Domicilio: Las Heras 79 oeste, Barreal
* Miércoles 15/10
Horario: 8:00 – 12:00 horas
Caucete: Lugar: Desarrollo Infantil del Hospital César Aguilar
Domicilio: Diagonal Sarmiento 42
* Jueves 16/10
Capital. Lugar: Escuela de Comercio Libertador General San Martín UNSJ
Domicilio: Mitre Este 501, San Juan
Horario: 14:00 a 18:00 horas
* Viernes 17/10
Horario: 8: 00 a 12:00 horas
Pocito. Lugar: Hospital Dr. Federico Cantoni de Pocito
Domicilio: Av. Int. Joaquín Uñac entre 10 y 11, Villa Aberastain, San Juan
* Martes 21/10
Horario: 8:00 a 12:00 horas
Sarmiento. Lugar: Hospital Ventura Lloveras
Domicilio: 9 de Julio, Media Agua, San Juan, Argentina
* Viernes 24/10
Horario: 8:00 a 12:00 horas
Angaco. Lugar: Centro de Jubilados de Angaco
Domicilio: Calle San Martín, entre Nacional y Rawson, Angaco
Colabora: Hospital Dr. Rizo Esparza
* Martes 28/10
Horario: 8:30 a 12:00 horas
Lugar: Hospital San Roque, Jáchal.
Domicilio: RN 150, Jáchal
El IPHEM recordó los requisitos para ser donante:
- Tener entre 18 y 65 años.
- Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.
- Asistir con DNI.
- Si se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas.
- Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.
Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al IPHEM en calle Rivadavia 728 (E) Capital.