lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Baja sensible

Los dos partidos que se perdería Paredes en Boca por la fecha FIFA

El calendario internacional con los dos amistosos de la Selección Argentina, para los cuales el volante ya fue reservado por Scaloni. Incertidumbre en el Xeneize.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Leandro Paredes repite en el once titular de Boca Juniors.

Leandro Paredes repite en el once titular de Boca Juniors.

Si Boca camina en un sendero sinuoso, irregular y sin un rumbo claro con Leandro Paredes, uno de los pocos puntos altos del equipo y la figura excluyente, nace un interrogante gigante sobré cómo funcionará sin su presencia. Y, lamentablemente para Miguel Ángel Russo, ese escenario complejo toma un carácter de altamente probable en breve.

Lee además
El camino de Boca para llegar a la Copa Libertadores. 
El calendario

Uno a uno: el camino que tiene que hacer Boca para clasificar a la Copa Libertadores
el revival maradoniano en jachal: hizo un gol con la mano y su equipo gano 2-1
Perlita

El revival maradoniano en Jáchal: hizo un gol con la mano y su equipo ganó 2-1

El apretado calendario y la amenaza de las próxima fecha FIFA podría dejar al Xeneize sin su as de espadas, justo cuando se juega todo en el Torneo Clausura y la tabla anual, en la que quedó momentáneamente afuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores tras la derrota con Defensa y Justicia

En concreto, la Selección Argentina tiene alineados dos amistosos en octubre: el 10, contra Venezuela en Miami; y el 13, ante Puerto Rico en Chicago. En esa convocatoria, Paredes ya fue reservado y de no mediar imprevistos dirá presente, siendo que forma parte de la columna vertebral del equipo que comanda Lionel Scaloni.

¿Cuál es el problema entonces? Ese fin de semana, más precisamente el sábado 11/10, Boca deberá visitar a Barracas Central y en tanto el mediocampista se perdería el partido si se confirma su citación en la lista.

Para el Xeneize, el incordio no termina en Paredes. Es que desde Chile llegó el aviso que tanto Carlos Palacios como Williams Alarcón fueron reservados por Nicolás Córdova para los encuentros de preparación de la Roja, por lo que se podrían quedar afuera también.

En adición a ello, si bien corre detrás en la consideración de Russo, Milton Delgado tampoco estará, dado que está jugando el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina. Claro, esto siempre y cuando el combinado nacional no quede eliminado antes.

De todas maneras, la clave radica en la ausencia de Paredes ante Barracas y el desgaste que sufrirá no sólo por los partidos, sino por el viaje de regreso. El volante se reintegraría a contrarreloj del duelo con Belgrano, el 19 de octubre, aunque se espera que esté en condiciones de jugar. Como si esto fuera poco, el Superclásico asoma en el horizonte: el 9/11.

Justamente en noviembre, la Selección Argentina tiene dos amistosos más pactados, frente a Angola e India. Ante esto, Paredes podría priorizar el Superclásico para luego unirse a la delegación nacional. Pero, de concretarse, igualmente se perdería la última fecha, contra Tigre, y regresaría en los eventuales Playoffs si es que Boca clasifica.

Así, Russo y su cuerpo técnico deberán planificar de qué manera suplir la ausencia de su principal figura en la recta final del Torneo Clausura, con partidos que no sólo definirán su clasificación a la fase de eliminación directa, sino que además serán claves para asegurar la presencia de Boca en la próxima Copa Libertadores, desde la tabla anual. La buena es que Ander Herrera volvió contra Defensa y se erige como una alternativa concreta.

Fuente: TyC Sports

Seguí leyendo

UPCN completó los receptores punta para la LVA 2025/26

El Zonda, irresistible: Facu Leanez, el otro sanjuanino que se suma al regreso del mítico autódromo

Astica y su joya del Bajo Verde: un club que florece con el corazón del pueblo y se esconde entre las sierras

San Juan será sede de un torneo senior de tenis que reunirá a jugadores de todo el país

Con camiseta europea, pero con sello sanjuanino: la final que tuvo a cinco hockistas locales y llevó al Benfica a gritar campeón

Unión dio el golpe en el Bicentenario y se escapa en la punta: todos los resultados de la Fecha 12

Primera Nacional: uno del interior clasificó por el ascenso y mandó a la B Metropolitana al histórico Arsenal

Debut con sabor a victoria: Argentina, jugando con uno menos, le ganó 3-1 a Cuba

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el revival maradoniano en jachal: hizo un gol con la mano y su equipo gano 2-1
Perlita

El revival maradoniano en Jáchal: hizo un gol con la mano y su equipo ganó 2-1

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Las mellizas pocitanas que buscan un sueño internacional. 
Pasión

Las mellizas pocitanas que danzan por un sueño internacional

Mark Bristow (izquierda) deja Barrick y entra en forma interina Mark Hill. 
Se mueve el tablero minero

Barrick cambia a su CEO estratégico y lo sucede otro conocido en San Juan: sale un Mark y entra otro Mark

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?
Concurso histórico

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?

Te Puede Interesar

Viñedo de uva orgánica en Pocito, San Juan (gentileza: Fabril Alto Verde)
Tendencia nacional

Un dato que destaca a San Juan: sorprendió con más uva orgánica cuando el país produce menos

Por Elizabeth Pérez
Imagen archivo
Talento local

Viejos conocidos, nuevas potencias y algunas sorpresas, así se conformó la delegación de San Juan para el Laborde

Francisco Pastorelli revisa el brote de una de sus plantas de orégano criollo en su finca de Hilario.
Calidad natural

El orégano criollo, el otro gran tesoro de Hilario

Las sensaciones de los primeros alumnos sanjuaninos en recibir las netbooks entregadas por el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación.  video
Educación

"Felicidad", la palabra más repetida entre los primeros alumnos sanjuaninos en recibir sus netbooks

Iniciaron un sumario contra Naturgy: tras el viento Sur, hace tres días que más de 200 suministros no tienen luz en San Juan
Comunicado del EPRE

Iniciaron un sumario contra Naturgy: tras el viento Sur, hace tres días que más de 200 suministros no tienen luz en San Juan