lunes 29 de septiembre 2025

Cuenta regresiva

El Zonda, irresistible: Facu Leanez, el otro sanjuanino que se suma al regreso del mítico autódromo

Correrá en la Clase 2 del Zonal Cuyano, categoría en la que fue campeón en 2016 y ganó en el histórico circuito local. "Será un fin de semana especial, estoy seguro que El Zonda va a explotar", expresó el piloto.

Por Carla Acosta
WhatsApp Image 2025-09-29 at 12.19.08

El regreso del autódromo Eduardo Copello “El Zonda” tocó las fibras más íntimas de los fierreros. La confirmación de que, después de seis años, el templo de la Quebrada Rugiente volvía a abrir sus puertas desató la locura en las redes y encendió la ilusión de pilotos y fanáticos por igual. Nadie quiere quedarse afuera de una cita que promete ser histórica, y entre ellos está Facundo Leanez, quien no dudó en acelerar gestiones para estar presente en un fin de semana que sin dudas será especial para el deporte local.

“La verdad es que apenas me enteré que se corría en El Zonda, me puse en campaña de ver qué se podía conseguir. Ya venía hablando hace un tiempo con Danilo Gil, que es el propietario del auto que voy a alquilar. Estuve el fin de semana en Mendoza probándolo y fue muy lindo, hacía un año que no me subía a un auto, desde la última fecha que corrí en el Turismo Nacional en el Villicum”, contó el protagonista a Tiempo de San Juan, quien hace un año no compite a nivel nacional por un tema presupuestario.

El piloto sanjuanino se subirá a un Toyota Etios, la máquina que dejó Gil por cuestiones presupuestarias y que ya demostró su potencial. “Ese auto ganó una fecha el año pasado y este año tuvo buenos resultados. Las expectativas son altas, uno siempre quiere ir a ganar, siempre quiere ir por todo. Hicimos una prueba y vamos a seguir trabajando para tener una buena herramienta el fin de semana y dejar a San Juan lo más arriba posible”, afirmó.

La cita será del 10 al 12 de octubre, con el TC2000 y el Zonal Cuyano como platos fuertes de un fin de semana que también marcará el regreso de otro nombre pesado: Fabricio Benedetti, que vuelve tras dos años de retiro. Ariel Persia, en tanto, está gestionando también poder estar en la cita sanjuanina.

Para Leanez, la carrera tiene un sabor especial por la historia familiar. “Voy a correr en la Clase 2 del Zonal, la categoría en la que fui campeón en 2016. Ese año mi hermano salió subcampeón, hicimos el 1-2 en el campeonato y corrimos en el Zonda: gané yo y él salió segundo. Ahora es como revivir todo eso”, señaló.

Lo cierto es que la expectativa es enorme, pero porque se trata de un regreso esperado por todo el automovilismo. “Será un fin de semana en familia, con amigos y disfrutando del público, porque el Zonda va a estar explotado”, adelantó el piloto local.

