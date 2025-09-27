sábado 27 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El regreso de Benedetti

Se retiró hace dos años, pero vuelve por amor al Zonda: "Quiero disfrutar de sus curvas, que son inigualables"

Fabrizio confirmó que estará presente en la reapertura del mítico autódromo sanjuanino. Lo hará con un Renault Clio en la Clase 2 del Zonal Cuyano, categoría en la que fue campeón en 2021. El objetivo, uno solo: volver a sentir la magia de la Quebrada Rugiente.

Por Carla Acosta
mati gimenez (4)
418179jpg
49868043116_f0b115a7a8_b
benedetitjpg

Después de seis años de silencio, el rugido volverá a escucharse en el Autódromo Eduardo Copello. El Zonda, ese templo del automovilismo argentino emplazado en medio de los cerros, reabrirá sus puertas del 10 al 12 de octubre para recibir a los fanáticos en un fin de semana que promete ser histórico: regresan el TC2000 y el Zonal Cuyano, con grillas nutridas y un escenario puesto a punto tras un maratónico trabajo de remodelación.

Lee además
san martin cumple 118 anos de historia y pasion: sus origenes y sus logros
Festejo

San Martín cumple 118 años de historia y pasión: sus orígenes y sus logros
romagnoli, tras el empate con platense: del perdimos tres puntos a tengo fuerzas para seguir
Conferencia

Romagnoli, tras el empate con Platense: del "perdimos tres puntos" a "tengo fuerzas para seguir"

Y entre los protagonistas que dirán presente está Fabrizio Benedetti (46), un piloto que sabe lo que significa ganar en la Quebrada Rugiente. Se retiró en diciembre de 2022, pero ahora decidió volver por amor al circuito donde prácticamente nació su pasión. “La verdad que ya me había retirado hace dos años en el automovilismo, pero vuelve el Zonda, que es donde todo empezó, donde saqué mi primer licencia, donde me enamoré del automovilismo. Y picaba el bichito de poder estar en esta reinauguración”, contó a Tiempo de San Juan.

El sanjuanino se subirá a un Renault Clio del equipo de Peluche Cáceres, en la siempre competitiva Clase 2 del Zonal Cuyano, una categoría que le sienta bien: fue campeón en 2021, tres veces subcampeón y acumuló victorias en el mítico recinto local con esa categoría -además, ganó en TC Cuyano y Súper Stop-.

benedetitjpg
Su &uacute;ltima carrera fue en diciembre de 2022, en el Zonal Cuyano. Aquel d&iacute;a le hab&iacute;a puesto fin a m&aacute;s de 30 a&ntilde;os en la actividad, retir&aacute;ndose como campe&oacute;n nacional de Monomarca Gol 1994, TC Pista 1999 y campe&oacute;n de Clase 2 Zonal Cuyano 2021, subcampe&oacute;n en 2023, adem&aacute;s de ser el piloto con m&aacute;s victorias en el Safari Tras las Sierras.

Su última carrera fue en diciembre de 2022, en el Zonal Cuyano. Aquel día le había puesto fin a más de 30 años en la actividad, retirándose como campeón nacional de Monomarca Gol 1994, TC Pista 1999 y campeón de Clase 2 Zonal Cuyano 2021, subcampeón en 2023, además de ser el piloto con más victorias en el Safari Tras las Sierras.

Claro que su regreso no es casual. El empresario asegura que fue el corazón el que le marcó el camino: “Busqué, hablé con varios amigos y se dio esta posibilidad. Vamos a estar probando la semana que viene y después en el autódromo, en una fecha que creo que va a ser imperdible para todos los que amamos el automovilismo. No me lo quería perder, quería verlo, voy con muchas ganas de disfrutarlo, como lo hice siempre, pero esta vez de una manera distinta”.

Consciente de que El Zonda es un escenario único, Benedetti lo define con palabras de admiración y cariño. “Voy a estar con amigos, a disfrutar de las curvas del Zonda, que son inigualables. Esperemos andar bien y tener un buen resultado, pero por sobre todas las cosas quiero estar ahí, compartir con mi hermano, con mi familia y con un montón de amigos”, expresa.

49868043116_f0b115a7a8_b

En su casa también fue todo emoción. Su familia, sobre todo su hija, fueron los primeros en enterarse de la noticia: "Siempre he hecho lo que me apasiona y creo que había que hacerlo ahora, no esperar al año que viene, porque uno nunca sabe qué va a pasar. Mi corazón me decía que tenía que estar y mis amigos me ayudaron. Ahí vamos a estar presentes”.

Temas
Seguí leyendo

Video: así fue el gol que, a tres minutos del final, le impidió a San Martín salir de la zona roja del descenso

El uno por uno del empate entre verdinegros y calamares

Empate con sabor a derrota: San Martín lo ganaba, y el Calamar le cortó la ilusión del triunfo en el ultimo suspiro

Como un delantero: así fue el primer gol del Pulpo González con la camiseta verdinegra

La FIFA le suspendió un jugador a Vélez en medio de un escándalo mundial

UPCN presentó a sus armadores para la Liga Argentina de Vóley

Fútbol en el Bicentenario, automovilismo, rugby y mucho polideportivo: la cargada agenda deportiva

El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en "el fin del mundo"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin cumple 118 anos de historia y pasion: sus origenes y sus logros
Festejo

San Martín cumple 118 años de historia y pasión: sus orígenes y sus logros

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

FOTO ILUSTRATIVA 
Controles

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

Imagen Ilustrativa
Infieles extorsionados

Detuvieron a una chica sanjuanina que chantajeaba a sus dos amantes empresarios y la condenaron

Foto gentileza MDZ. 
Tragedia

El viento Zonda provocó la caída de un árbol y una mujer murió aplastada

El abogado Chaves afirmó que esta es la propiedad de Santiago del Estero que les pertenecía y que fue vendida por el supuesto corredor inmobiliario.
Entre colegas

Un abogado y un supuesto corredor inmobiliario fueron denunciados por otro letrado por las estafas con dos terrenos

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi
Comisaría 5°

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi

Te Puede Interesar

La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inclusión laboral: el local que apostó por un cambio positivo y la importancia de abrir las puertas a personas con discapacidad video
Interesante iniciativa

Inclusión laboral: el local que apostó por un cambio positivo y la importancia de abrir las puertas a personas con discapacidad

El letrado acusado, Néstor Omar Quiroga, dio su versión de los hechos.
Declaraciones

El abogado acusado por estafa por dos terrenos se defendió: "No he participado en ninguna operación"

Se retiró hace dos años, pero vuelve por amor al Zonda: Quiero disfrutar de sus curvas, que son inigualables
El regreso de Benedetti

Se retiró hace dos años, pero vuelve por amor al Zonda: "Quiero disfrutar de sus curvas, que son inigualables"

Milei inauguró la Feria Internacional de Turismo y defendió su gestión económica
Declaraciones

Milei inauguró la Feria Internacional de Turismo y defendió su gestión económica