La FIFA le suspendió un jugador a Vélez en medio de un escándalo mundial

Después de lo que fue la dura eliminación ante Racing en los cuartos de final de la Copa Libertadores, otra mala noticia sacudió a Vélez . Es que desde FIFA comunicaron que Imanol Machuca será suspendido por un año, como consecuencia de una investigación por falsificación que pesa sobre la Federación de Malasia.

Según informó FIFA desde su sitio oficial, la Federación de Malasia envió a la entidad madre del fútbol consultas sobre los criterios de convocatorias. Allí, aseguraron, la Federación "utilizó documentación manipulada para poder alinear" a siete futbolistas, entre ellos Machuca.

Además del argentino, los sancionados fueron Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano. Todos ellos fueron convocados para el partido contra Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de la AFC 2027 y, además de ser sancionados, deberán pagar una multa de 2.000 CHF cada uno.

Garcés también es un jugador conocido para los argentinos dado que jugó varios años para Colón y, desde enero de 2025, forma parte de Deportivo Alavés, en la Primera División de España, con seis partidos disputados en la actual temporada. Holgado, por su parte, hizo inferiores en San Lorenzo y debutó como profesional en Almagro, en 2014. Su carrera luego continuó en México, Colombia, Chile y un breve paso por Gimnasia La Plata para luego recalar en América de Cali, donde actualmente se desempeña.

En Vélez ya están al tanto de la situación y buscarán apelar la sanción, que corre para todas las competiciones. Sin embargo, las chances de revertir la misma parecen escasas, por lo que todo parece indicar que Machuca deberá cumplir con la sanción. De todas maneras, desde el entorno del jugador aseguran tener todos los papeles en regla, mientras aguardan por saber si la sanción es efectiva desde la comunicación o desde que quede firme. Por lo pronto, el club cuenta con 10 días para realizar la apelación.

Curiosamente, Machuca viene de ser un claro protagonista en la serie ante Racing, por la Copa Libertadores. Es que, en la revancha, un remate suyo estuvo a milímetros de ser el gol que, al menos transitoriamente, ponga la serie en penales. Es que el joven jugador tuvo un potente disparo que se le escapó a Facundo Cambeses y fue cobrado como gol, pero el VAR luego advirtió que el arquero de la Academia había logrado frenar la pelota antes de que ingrese en su totalidad al arco.