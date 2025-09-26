UPCN presentó a sus armadores para la Liga Argentina de Vóley

UPCN San Juan Vóley tiene delineando su plantel para el regreso a la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) 2025/26. En ese marco, el equipo más ganador de la historia del vóley argentino tendrá como armadores a Mateo Bozikovich y a Juan Martín Riganti, dos nombres de peso en la competencia.

Bozikovich es un referente de Los Cóndores. Lleva varios años defendiendo la camiseta amarilla y azul y se ha transformado en uno de los jugadores más queridos por la hinchada.

Capitán en temporadas recientes y pieza clave en la conducción del juego, Mateo combina calidad técnica con liderazgo en la cancha, lo que lo convierte en una garantía para el armado de UPCN.

Por su parte, Juan Martín Riganti llega después de una gran temporada con el CEF 5 de La Rioja, donde fue finalista de la Liga Argentina pasada.

Con vasta experiencia en el vóley nacional e internacional, Riganti se suma al club sanjuanino para aportar también jerarquía, visión de juego y manejo de los tiempos en una posición decisiva.

Con esta dupla de armadores, el entrenador Fabián Armoa dispondrá de variantes y talento en la organización del juego dentro de la cancha, en una temporada en el que UPCN apunta a ser protagonista en todos los frentes de acción que deba afrontar.