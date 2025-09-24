Besso y Bozikovich, la dupla de UPCN: la identidad del equipo Cóndor, la ansiedad por la Liga y el objetivo de ser favoritos

Después de un largo tiempo sin competencia profesional, UPCN Vóley volverá a estar en la máxima categoría de la Liga Argentina. Esta gran noticia fue anunciada con bombos y platillos por el dirigente gremial José “Pepe” Villa a Tiempo de San Juan . Días más tarde, los propios protagonistas contaron sus sensaciones en Entretiempo.

Lejos del parqué y la red de vóley, Mateo Bozikovich y Pedro Besso se descontracturaron con Entretiempo y hablaron de todo: su vida en San Juan, lo que significa defender los colores del equipo Cóndor y el desafío de volver a ser protagonistas como la historia del gremial lo demanda.

"Los objetivos del club son clarísimos. Cuando llegué acá (en 2017) y que no conocía mucho lo que era el mundo UPCN me hicieron sentir al instante que todo lo que se juega es para ganarlo. Eso no cambió y no va a cambiar. Todo es competir para salir campeón, es la planificación que se hace desde el día uno hasta que se termina", comentó Mateo, entre lo que representa el club para ellos y la exigencia que impone el Cóndor.

Por su parte, Pedro, el cordobés de Villa María, dijo: "Me tocó crecer con los partidos de Bolivar-UPCN toda la vida, entonces veía el Cantoni que se caía, que no entraba un alma más y desde ahí tengo que UPCN es tan grande; ver la cancha llena, con todos alentando, todos tirando para el mismo lado, es hermoso, increíble".

Reviví la nota con Entretiempo:

UPCN disputará la próxima Liga de Vóleibol Argentina

Después de un año de ausencia, UPCN San Juan Vóley regresa a la máxima categoría del vóley argentino. La noticia, que se venía manejando desde hace algunos meses, fue finalmente confirmada este lunes por el dirigente gremial José “Pepe” Villa a Tiempo de San Juan. El club más ganador del vóley nacional, con 25 títulos oficiales en sus vitrinas, volverá a decir presente en la Liga de Vóleibol Argentina (LVA), cuyo inicio está previsto para octubre próximo.

El regreso de "Los Cóndores" representa mucho más que una simple traspaso de categoría: se trata del retorno del multicampeón, del equipo que llevó a San Juan a lo más alto del deporte nacional y continental. Una decisión que llega después de una temporada en la que el Gremial decidió dar un paso al costado por profundas diferencias con la ACLAV. Fue en junio del año pasado que el club renunció a competir en la LVA en desacuerdo con el sistema de disputa, el calendario y cuestiones económicas, entre otras.

Durante ese impasse, compitieron en la Liga Nacional A2, organizada por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), y no solo mantuvieron su nivel, sino que lo coronaron con un campeonato invicto que les devolvió, por méritos deportivos, el ascenso. Aquel título sin dudas sirvió como empujón anímico y como excusa para evaluar el regreso, que ahora es oficial. “¿De qué dependerá el regreso a la Liga? De los recursos. Lo estamos discutiendo. No lo descarto, pero aún estamos evaluando”, había dicho Villa a este medio tras ganar la A2. Hoy, la decisión está tomada y UPCN volverá al ruedo.

El dirigente también confirmó que el equipo será dirigido nuevamente por Fabián Armoa, el entrenador más ganador de la historia del vóley nacional, quien no estuvo al frente en la última temporada, cuando Gustavo Molina tomó la posta. De esta manera, el Gremial recupera al técnico emblema, que estuvo al frente en las conquistas más importantes del club, incluidas las finales continentales.

Si bien aún es temprano para hablar de un plantel completo, ya se está trabajando en el armado del equipo y hay un nombre que estaría prácticamente cerrado: el del receptor punta Alejandro Toro. El sanjuanino, que ya supo ser campeón con UPCN, viene de un gran año en Europa, donde se consagró campeón de la Liga de Bulgaria con el Levski Sofía. Su regreso sería uno de los primeros movimientos del mercado de pases para el equipo sanjuanino.

En paralelo, la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV) comenzó a delinear lo que será una nueva edición del campeonato y ya confirmó a los primeros equipos inscriptos: Ciudad Vóley, Monteros Vóley, Boca Juniors, Waiwen de Comodoro Rivadavia y Vélez Sarsfield. A ese grupo se sumará UPCN, el más ganador de todos.