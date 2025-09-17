Pepe Villa, el hombre detrás del éxito de UPCN Vóley, y su revelación sobre el día que puso a Escobar como presidente de San Martín: "Lo elegí yo"

José “Pepe” Villa no solo es sinónimo de sindicalismo en San Juan . Su nombre también está profundamente ligado al deporte, en especial al vóley y al fútbol. Bajo su conducción, UPCN se transformó en una potencia a nivel nacional y continental, con un equipo que marcó una era en la Liga Argentina y que llevó a la provincia a lo más alto del deporte profesional.

“Cuando armamos UPCN Vóley nos decían que era una locura, que un sindicato no podía tener un equipo profesional. Pero yo sabía que si se trabajaba en serio, se podía llegar lejos. Y llegamos. Ganamos todo en la Argentina y hasta fuimos campeones sudamericanos”, recordó Villa, orgulloso de la huella que dejó el Gremial en el deporte sanjuanino.

Su relación con San Martín también fue intensa. Fue socio e hincha del Verdinegro. Villa contó que estuvo detrás de uno de los momentos más recordados en la historia dirigencial del club: “A Jorge Escobar lo elegí yo, aunque después diga que no. Le llamé por teléfono cuando era gerente en Peugeot. No lo conocía nadie en el fútbol. Yo lo llevé y le dije que tenía que ser presidente de San Martín. Y así fue. Lo puse ahí porque sabía que iba a hacer las cosas bien”.

"No voy a la cancha de San Martín. No me calienta el resultado. Soy hincha de Boca".

Villa resaltó que su vínculo con el deporte nunca fue casual. Para él, UPCN debía ser algo más que un sindicato, y la creación de espacios deportivos fue parte de su proyecto de gestión: “Siempre pensé que el deporte era una forma de darle a la gente otra oportunidad, otra motivación. Por eso lo impulsamos desde el gremio, porque sé que ayuda a cambiar vidas”.

Hoy, con 81 años, Villa mantiene la misma pasión cuando habla de UPCN Vóley, recuerda los triunfos en el Aldo Cantoni y las batallas por San Martín. Aunque admite que no hay herederos claros que puedan tomar su lugar en el gremio, el histórico dirigente se reconoce satisfecho con el legado deportivo que deja: haber hecho de un sindicato una potencia en las canchas y haber marcado la vida de instituciones históricas de San Juan.

