Sergio Busquets anunció su retiro a los 37 años: "Todo final es un nuevo comienzo"

“Gracias a todos y al futbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita” . Con esa frase y un video emotivo, Sergio Busquets anunció que se retirará de la actividad al fin de año, una vez concluida su participación en la MLS con el Inter Miami, ya clasificado a los playoffs de la competencia.

“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido” , afirmó el centrocampista de 37 años en el clip que compartió en su cuenta de Instagram. Busi, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con España, conquistó nueve ligas españolas y tres Champions League con el Barcelona, antes de unirse en 2023 al Inter Miami siguiendo los pasos de su amigo Lionel Messi , de quien fue uno de sus principales laderos.

Con una técnica más propia de un volante ofensivo que de un 5 pivote, revolucionó el puesto a partir del brillo y la puntada inicial que le imprimió al mítico equipo que condujo Pep Guardiola. Hoy se sigue destacando en la MLS: de hecho, este miércoles le regaló una exquisita asistencia al argentino en el triunfo 3-0 ante New York City.

“Hola a todos. Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos, junto a los mejores compañeros de viaje. Guardo recuerdos muy felices desde niño”, prologó en el video.

“Gracias al Fútbol Club Barcelona, el club de mi vida. Allí cumplí los sueños que tenía de niño. Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos. Celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré. Gracias a la selección española, fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón”, continuó con el reparto de gratitud.

“Gracias al Inter Miami, por dejarme ser parte de un club nuevo y en crecimiento, en el que quise vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena. Gracias a todos mis compañeros, al staff, y a tantas personas con las que compartí momentos bonitos e inolvidables. Lo mejor que me llevo sois vosotros. Gracias a los fans de todo el mundo por su cariño y respeto. Ojalá haya podido devolveros una pequeña parte de todo lo que habéis significado para mí”, subrayó.

“Cómo no, gracias a mi familia, que siempre me acompañó desde que era un niño pequeño por todos los campos, dando todo por verme feliz y ayudarme a cumplir mis sueños. A mi mujer y a mis hijos, que fueron y son los pilares de mi vida. Gracias por estar siempre a mi lado, en los buenos y en los malos momentos. Os quiero muchísimo”, les dedicó a Elena Galera y a sus tres herederos.

“Estos son mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo muy agradecido. Muchas gracias a todos y hasta pronto”, cerró. Pero rubricó en la filmación una frase que tal vez hable de su futuro: “Todo final es un nuevo comienzo”. ¡Seguirá ligado al fútbol como entrenador?

Busi pone el punto final con más de 800 partidos a nivel de clubes y casi 150 presencias internacionales, acumulando 36 títulos a lo largo de su carrera.

A fines de agosto, en la antesala de la semifinal de la Leagues Cup frente al Orlando City, el jugador de 37 años había admitido: “Estoy mucho más cerca de retirarme que de seguir jugando. No tengo nada oficial con respecto a una renovación ni a una despedida”. Fue un anticipo de la decisión que acaba de revelar.

Por lo pronto, los aficionados todavía tienen chances de seguir disfrutándolo: el Inter Miami se medirá este sábado ante Toronto por un nuevo duelo de la fase regular de la MLS. El conjunto rosa está tercero en la Conferencia Este, aunque si gana todo lo que queda será el líder en puntos de toda la competición y se alzará con el trofeo Supporter’s Shield por segunda temporada consecutiva, antes de encarar los playoffs en busca del premio mayor.

