Fútbol en el Bicentenario, automovilismo, rugby y mucho polideportivo: la cargada agenda deportiva

Durante el fin de semana del viernes 26 y el domingo 28 de septiembre, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Caminata por el Alzheimer

Esta actividad está prevista para el sábado 27, de 11 a 13 , con punto de concentración en Plaza del Bicentenario, al lado del teatro. Participarán al menos 200 personas. El evento que organizan Clínica El Castaño y Fundación INECO tiene como finalidad concientizar a la sociedad sobre el Alzheimer.

Automovilismo

Este fin de semana se disputará la quinta fecha del campeonato sanjuanino de automovilismo travesía. La actividad será el sábado 27 y domingo 28 en Los Berros, Departamento Sarmiento, desde las 10 en ambos días. En total serán cuatro etapas y con 60 pilotos participantes. Organiza la AC Club Deportes de Travesía, con apoyo de la Municipalidad de Sarmiento y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Travesía

Este sábado 27 y domingo 28 se llevará a cabo el Desafío Encón, una competencia de travesía en el desierto. La distancia será de 10 KM, y contará con la participación de toda la comunidad escolar de la Escuela Albergue Dr. Juana Carlos Navarro, a cargo de la organización.

Ciclismo de ruta

Libres y Máster: la competencia de este fin de semana será el sábado 27, en el Circuito Triángulo de Rivadavia, correspondiente al Torneo Critérium 2025. La concentración será a las 14:30 en Ignacio de la Rosa, frente a la entrada del Hospital Julieta Lanteri.

Federación Ciclista Sanjuanina: la segunda fecha del Torneo Critérium será este domingo 28 en El Pinar, Rivadavia, con concentración desde las 14:30 y organización de Club Sol Naciente.

Vóley

Liga Social Femenina: la actividad para este fin de semana se llevará a cabo el sábado 27, de 12 a 20 , en el parquet del Velódromo Vicente Alejo Chancay, Pocito. Durante la jornada se disputarán 12 partidos.

Centro de Educación Física N°20 – Santa Lucía

Hockey sobre césped: el sábado 27 habrá partidos correspondientes al torneo de Mamis Hockey Social, de 14 a 22 . Y ese mismo día, la Liga Social de Inferiores entre las 9 y 13 horas. El domingo 28 habrá actividad de Mamis Hockey (Agrupación de Mamis Hockey) entre las 09 y 14 , y la Liga Social entre las 14 y 21 .

Balonmano: las categorías inferiores de la Liga Sanjuanina jugarán entre las 09 y 16 del domingo 28.

Estadio San Juan del Bicentenario

Fútbol: este domingo 28 habrá actividad de Copa País. San Juan enfrentará a San Luis en categorías Inferiores de Sub 13 y Sub 15, entre las 09 y 11 , y por la tarde, desde las 14 , el partido entre Unión de Villa Krause vs. Colón Junior, correspondiente a la Primera División de Liga Sanjuanina.

Hockey sobre pista

Este sábado 27 y domingo 28, en el Club Juventud del Norte, Chimbas, se llevará a cabo un torneo femenino de la especialidad. La actividad del sábado será de 9 a 17 , y el domingo de 9 a 14 .

Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025

La delegación deportiva de San Juan, compuesta por 400 deportistas, partirá a la ciudad Mar del Plata, Buenos Aires, este domingo 28 desde el Club Julio Mocoroa, Capital. Los deportistas están citados a las 12 y la salida real está estimada entre las 14:30 y 15 .

Autos clásicos

Este domingo 28 habrá un encuentro de autos clásicos en el estacionamiento del Velódromo Vicente Alejo Chancay, con motivo de los aniversarios del programa sanjuanino Motores en Marcha y Radio Sarmiento.

Rugby – Unión Sanjuanina de Rugby

U17 Masculino: el seleccionado sanjuanino jugará un partido amistoso ante su par de Unión de Rugby Alto Valle. El juego será el sábado 27, a las 14:30 , en el anexo de Sporting Alfiles, en Rivadavia.

Femenino: la segunda fecha del Torneo Clausura, en su modalidad 10 jugadoras, se celebrará este domingo 28, desde las 11 , en el Polideportivo de 9 de Julio. Participarán Alfiles, Huazihul, Jockey y Gacelas.

Desarrollo: la tercera fecha del torneo masculino se llevará a cabo este domingo 28, desde las 11 , en el Camping Municipal de Angaco. Participarán Zorros, Cóndor de Jáchal, Angaco, Caucete y Pocito.

Fútbol / Liga Sanjuanina de Fútbol

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

Sábado 27

Alianza vs Marquesado.

San Lorenzo de Ullúm vs. Juventud Zondina.

Sarmiento de Zonda vs. Aberastain de Pocito.

Minero vs. Trinidad, en cancha de Juventud Unida de Pocito.

Domingo 28

Atenas de Pocito vs. Villa Obrera.

Carpintería vs. 9 de Julio.

Desamparados vs. López Peláez.

Rivadavia vs. Peñarol.

Unión de Villa Krause vs. Colón Junior, en Estadio San Juan del Bicentenario. (Cuarta División a las 15:00 y Primera a las 17:30)

Horarios: Cuarta División a las 14:30 y Primera División a las 17 .

Segunda División – Masculino: programación de la sexta fecha del Torneo de Verano, contemplando a Zona Ascenso y Reválida.

Viernes 26

San Damián vs. Defensores de Los Andes.

Sábado 27

Libertad Juvenil vs. Juventud Unida.

Sp. Picón vs. San Agustín

Recabarren vs. El Globo

Centenario Olímpico vs. Los Pumas.

Domingo 28

Villa Ibáñez vs. Juventud Ullunera.

Juventud Rivera vs. Fiorito.

Punteto vs. Defensores de Argentinos.

Villa Hipódromo vs. Del Bono

Huarpes vs. Rawson Junior.

Horarios: Cuarta División a las 14 y Primera División a las 16:30 .

Básquet

Nivel 1 – Masculino: programación de la sexta fecha del Torneo Clausura.

Jueves 25

Unión Vecinal de Trinidad 68-71 Sporting Estrella.

Inca Huasi 63-73 Hispano

Resultado a confirmar: Ausonia vs. Universidad.

Viernes 26

22:00 : Del Bono vs. Lanteri, Urquiza vs. Jáchal BC.

Nivel 2 – Masculino: programación de la sexta fecha del Torneo Clausura.

Miércoles 24

Girona 62-63 Sporting Estrella

Jueves 25

Resultado a confirmar: Minero vs. Aramburu.

Viernes 26

22:00 Sanjuanino Junior vs. Unión Vecinal de Trinidad

Domingo 28

20:00 - El Ceibo Azul vs. El Ceibo Blanco.

21:00 - Inca Huasi vs. La Granjah.

Nivel 1 – Femenino: programación de la sexta fecha del Torneo Clausura.

Miércoles 24

Lanteri 60-52 Unión Vecinal de Trinidad.

Viernes 26

21:00 Universidad vs. Jáchal BC.

Domingo 28

19:00 Del Bono vs. Sanjuanino Junior.

Martes 30

21:30 Estrella vs. Universidad.

Libre: Urquiza.

Hockey sobre patines

Torneo Oficial – A1 – Categoría Primera - Masculino: programación de fecha 21 del torneo (última fecha de la primera ronda)

Jueves 25

Huarpes 3-1 Richet Zapata

Viernes 26

21:30 Unión Vecinal de Trinidad vs. Social; Hispano vs. Lomas; Altos de San Juan vs. Olimpia; Valenciano vs. Concepción; y Atlético Argentino vs. Bancaria.

Torneo Oficial – A1 – Categoría Reserva - Masculino: programación de fecha 21 del torneo (última fecha de la primera ronda)

Jueves 25

Huarpes 1-1 Richet Zapata

Viernes 26

20:00 Unión Vecinal de Trinidad vs. Social; Hispano vs. Lomas; Altos de San Juan vs. Olimpia; Valenciano vs. Concepción; y Atlético Argentino vs. Bancaria.

Torneo Oficial – Categoría Primera – Femenino: resultados de la fecha 20 (última fecha de la primera ronda)

Jueves 25

Unión Vecinal de Trinidad 4-1 Unión VK

Valenciano 0-3 Social

Concepción 1-2 Sindicato Empleados de Comercio

Barrio Rivadavia 0-4 Lomas de Rivadavia.

Bancaria 0-2 Aberastain.

Atlético Argentino 5-2 Huarpes.

Torneo Oficial – Categoría Reserva – Femenino: resultados de la fecha 20 (última fecha de la primera ronda)

Jueves 25

Unión Vecinal de Trinidad 6-0 Unión VK

Valenciano 2-0 Social

Concepción 2-3 Sindicato Empleados de Comercio

Barrio Rivadavia 3-2 Lomas de Rivadavia.

Bancaria 4-3 Aberastain.

Atlético Argentino 1-2 Huarpes.