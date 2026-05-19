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El llamativo posteo de Di María tras la eliminación de Central ante River

Dos días después de la derrota de Rosario Central frente a River en el Monumental, el delantero rompió el silencio con una sugestiva publicación.

Por Agencia NA
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El referente de Rosario Central, Ángel Di María, utilizó sus redes sociales para expresarse públicamente luego de la dura eliminación en las semifinales del Torneo Apertura ante River.

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Tras dejar atrás el encuentro frente al ´Millonario´ en el Estadio Monumental, donde ´Fideo´ fue insultado por la parcialidad local, el atacante eligió una frase contundente para mirar hacia el futuro: “Quien cae y se levanta permanece vigente”.

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Lejos de esquivar la polémica por las reprobaciones que bajaron desde las tribunas del "Millonario", el futbolista surgido de la cantera "Canalla" decidió visibilizar el fuerte respaldo que recibió por parte de sus seguidores.

En sus historias de Instagram, "Fideo" compartió distintos mensajes de aliento que apuntaron directamente contra el público que lo cuestionó el último sábado. Entre las publicaciones que replicó, se destacaron frases como “Jamás voy a entender cómo pueden silbar a Di María” y duras calificaciones hacia los hinchas a los que tildaron como "los sin memoria".

En esa misma sintonía, y para ratificar su condición de ídolo indiscutido del fútbol nacional, el exjugador del Real Madrid subió una imagen con las copas obtenidas a lo largo de su glorioso ciclo con la camiseta de la Selección argentina, recordando su legado en el combinado nacional.

La revancha para el conjunto de Arroyito llegará de manera inmediata este mismo martes por la noche, cuando reciba a la Universidad César Vallejo (UCV) en el Gigante de Arroyito. El equipo rosarino buscará una victoria clave que le permita sellar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y sanar la herida de la eliminación doméstica.

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