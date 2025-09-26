El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en "el fin del mundo"

En el playón que lleva el nombre del medallista olímpico Luis Scola , ubicado entre las calles Cabot y Meglioli , cada lunes y miércoles por la tarde el predio se llena de vida: risas, gritos y pelotas que van y vienen. Allí entrenan chicos de todas las edades del Club Barrio Rivadavia futsal , desde los más pequeños de siete años hasta los juveniles de la sub-17, que hoy sueñan con llegar al extremo sur del país, al “fin del mundo”: Ushuaia .

“Estamos recaudando fondos hace bastante: hacemos ventas de empanadas, rifas, hasta un torneo de truco. Así hemos podido juntar algo de dinero, pero Ushuaia es lejos y vamos en avión, porque el colectivo no es opción; son tres días de viaje, aunque pedimos un transporte y no hemos tenido suerte”, cuenta Martín Amaya , entrenador de la categoría y delegado del club, con la mezcla de orgullo y ansiedad que genera un objetivo tan grande.

El torneo nacional de futsal sub 17, organizado por la AFA, será un verdadero desafío: los campeones regionales de todo el país se reunirán en Tierra del Fuego para disputar un certamen que marca el inicio de la carrera de las promesas del futuro. Y los chicos del Barrio Rivadavia serán los únicos representantes de San Juan. “Por salir campeones del regional de Cuyo este año, nos ganamos el pase al torneo nacional. Es un esfuerzo enorme, pero queremos representar a la provincia y a nuestra gente”, afirma Amaya.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 21.03.19

El club, modesto pero lleno de historia, abrió sus puertas al futsal en 2014. Desde entonces, creció con esfuerzo y constancia, incorporando categorías inferiores y femeninas, y consiguiendo títulos locales que los llevaron a los torneos regionales y ahora al nacional. “Gracias a salir campeones, muchos chicos pudieron salir de la provincia por primera vez. La emoción de conocer otros lugares, viajar, competir… es algo que no se olvida”, remarca Amaya.

La logística para llegar al extremo sur del país no es fácil. Para que los 12 jugadores y los dos cuerpos técnicos puedan volar, necesitan alrededor de 8 millones de pesos. “Si no llegamos a recaudar todo, viajaremos menos, pero vamos a estar ahí. La idea es representar a San Juan y a Cuyo con todo lo que tenemos”, asegura el entrenador.

Del 16 al 19 de julio, Tierra del Fuego será testigo de este encuentro histórico. Equipos de toda Argentina llegarán a la provincia para disputar el Torneo Nacional de Futsal AFA en categorías Sub 13 y Sub 15.

Mientras tanto, los vecinos, las familias y los hinchas del barrio se movilizan con entusiasmo: empanadas, rifas y torneos comunitarios son el motor de un sueño que trasciende la cancha. Cada moneda, cada gesto de apoyo, acerca a los jóvenes al torneo nacional, donde la pasión por el futsal se mezcla con la ilusión de un viaje que marcará sus vidas.

“Es mucho esfuerzo, pero vale la pena. Estos chicos merecen esta oportunidad. El viaje, el torneo… es un premio al sacrificio de todos”, concluye Amaya, mientras las pelotas siguen rodando en el playón y el sueño de los pibes sigue creciendo hacia el sur del país.