Como un delantero: así fue el primer gol del Pulpo González con la camiseta verdinegra

Diego “el Pulpo” González se estrenó en la red con la camiseta de San Martín y lo hizo al mejor estilo delantero goleador. En el duelo frente a Platense, el experimentado volante apareció en el área como un típico número nueve y, de cabeza, marcó el primer tanto del partido para el Verdinegro.

La jugada llegó tras una buena combinación por la banda que terminó en un centro preciso. El Pulpo, con la viveza que da la experiencia, se metió entre los centrales y conectó un frentazo impecable para dejar sin chances al arquero rival. Fue su primer gol desde que llegó al club sanjuanino, y el festejo a puro grito.

Acostumbrado a manejar los hilos desde la mitad de la cancha, esta vez González decidió meterse en zona caliente y no perdonó. A sus 37 años, sigue mostrando que tiene cuerda para rato y que, además de ordenar, también puede definir.

El tanto fue clave para abrir en el amanecer del partido y darle confianza a un San Martín que pelea por salir de la zona roja del descenso.

Mirá el gol del Pulpo González, para su primer grito con la camiseta de San Martín: