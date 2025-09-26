viernes 26 de septiembre 2025

Video

Como un delantero: así fue el primer gol del Pulpo González con la camiseta verdinegra

Diego González abrió el marcador para San Martín en el Estadio Vicente López. Apareció como un típico nueve y puso el primer tanto de cabeza. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-09-26 192004

Diego “el Pulpo” González se estrenó en la red con la camiseta de San Martín y lo hizo al mejor estilo delantero goleador. En el duelo frente a Platense, el experimentado volante apareció en el área como un típico número nueve y, de cabeza, marcó el primer tanto del partido para el Verdinegro.

La jugada llegó tras una buena combinación por la banda que terminó en un centro preciso. El Pulpo, con la viveza que da la experiencia, se metió entre los centrales y conectó un frentazo impecable para dejar sin chances al arquero rival. Fue su primer gol desde que llegó al club sanjuanino, y el festejo a puro grito.

Captura de pantalla 2025-09-26 192004

Acostumbrado a manejar los hilos desde la mitad de la cancha, esta vez González decidió meterse en zona caliente y no perdonó. A sus 37 años, sigue mostrando que tiene cuerda para rato y que, además de ordenar, también puede definir.

El tanto fue clave para abrir en el amanecer del partido y darle confianza a un San Martín que pelea por salir de la zona roja del descenso.

Mirá el gol del Pulpo González, para su primer grito con la camiseta de San Martín:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaAR/status/1971698451168874899&partner=&hide_thread=false
