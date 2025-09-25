La Reserva de San Martín no pudo romper el cero con Instituto y sumó un punto importante en el Predio

Foto: Prensa San Martín.

No pudo en casa. La Reserva de San Martín hizo mérito para llevarse el partido ante Instituto, pero no logró sacar la diferencia en el arco rival. Fue final y un 0-0 que le bajó el telón al partido.

El equipo verdinegro no aprovechó las oportunidades que se le generaron para meterse entre los ocho mejores, y sumó un punto clave que lo mantiene cerca de los que por ahora estarían clasificando.

Con este empate sin goles, el elenco sanjuanino suma 13 puntos y se ubica décimo en la Zona B. Rosario Central, que empató 2-2 con River, quedó como puntero con 23 unidades. Así está la tabla de posiciones: Sin título

