El día que la Mona Jiménez se puso la camiseta de San Martín y el video reapareció en la previa de su nuevo lanzamiento

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El día que la Mona Jiménez se puso la camiseta de San Martín en pleno show En un show de 2005 en Hugo Espectáculos, el ídolo cuartetero cantaba su clásico “Tinta China” cuando un hincha le arrojó al escenario la camiseta de San Martín, aquella con la firma Resero en el pecho. Sin dudarlo, el cordobés se la puso y desató la euforia del público. El recuerdo sale a la luz justo en la previa de la presentación de la nueva camiseta de San Martín, cuya preventa ya está disponible. Video: Benja Castro Leé la nota completa en @tiempodesanjuan #monajimenez #sanjuan #sanmartindesanjuan #recuerdo #archivo #cuarteto #tiempodesanjuan"

View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)