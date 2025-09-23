El día que la Mona Jiménez se puso la camiseta de San Martín y el video reapareció en la previa de su nuevo lanzamiento

El cuarteto y el fútbol sanjuanino se cruzaron en una postal inolvidable. En un show de 2005 en Hugo Espectáculos, Carlos “La Mona” Jiménez cantaba su clásico “Tinta China” cuando un hincha le arrojó al escenario la camiseta de San Martín, aquella con la firma Resero en el pecho. Sin dudarlo, el cordobés se la puso y desató la euforia del público.
El video ahora volvió a circular en redes sociales tras ser publicado por un usuario, Benja Castro, despertando nostalgia y orgullo en los hinchas verdinegros.
Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El día que la Mona Jiménez se puso la camiseta de San Martín en pleno show En un show de 2005 en Hugo Espectáculos, el ídolo cuartetero cantaba su clásico “Tinta China” cuando un hincha le arrojó al escenario la camiseta de San Martín, aquella con la firma Resero en el pecho. Sin dudarlo, el cordobés se la puso y desató la euforia del público. El recuerdo sale a la luz justo en la previa de la presentación de la nueva camiseta de San Martín, cuya preventa ya está disponible. Video: Benja Castro Leé la nota completa en @tiempodesanjuan #monajimenez #sanjuan #sanmartindesanjuan #recuerdo #archivo #cuarteto #tiempodesanjuan"
La coincidencia no pasó desapercibida: el recuerdo sale a la luz justo en la antesala de un momento especial para el club, ya que el 27 de septiembre será presentada oficialmente la nueva camiseta de San Martín, cuya preventa ya está disponible.