martes 23 de septiembre 2025

Recuerdo

El día que la Mona Jiménez se puso la camiseta de San Martín y el video reapareció en la previa de su nuevo lanzamiento

Las imágenes del ídolo cuartetero, usando la casaca verdinegra en un show de 2005, volvió a viralizarse justo antes de la presentación oficial de la nueva indumentaria del club.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (13)

El cuarteto y el fútbol sanjuanino se cruzaron en una postal inolvidable. En un show de 2005 en Hugo Espectáculos, Carlos “La Mona” Jiménez cantaba su clásico “Tinta China” cuando un hincha le arrojó al escenario la camiseta de San Martín, aquella con la firma Resero en el pecho. Sin dudarlo, el cordobés se la puso y desató la euforia del público.

El video ahora volvió a circular en redes sociales tras ser publicado por un usuario, Benja Castro, despertando nostalgia y orgullo en los hinchas verdinegros.

La coincidencia no pasó desapercibida: el recuerdo sale a la luz justo en la antesala de un momento especial para el club, ya que el 27 de septiembre será presentada oficialmente la nueva camiseta de San Martín, cuya preventa ya está disponible.

