martes 23 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Revelación futbolera

Lionel Scaloni confesó que en su infancia era hincha de uno de los equipos denominados grandes: de cuál

El DT campeón del mundo reveló que heredó la pasión de su abuelo y recordó cuál fue su gran ídolo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Scaloni aseguró en su reciente biografía que en su infancia era hincha de Boca.

Lionel Scaloni aseguró en su reciente biografía que en su infancia era hincha de Boca.

Lionel Scaloni no necesita presentación: su nombre ya está grabado para siempre en la historia de la Selección Argentina. Sin embargo, en su reciente autobiografía dejó en claro que hay otro escudo que también marcó su vida: el de Boca Juniors. Entre anécdotas y recuerdos, el entrenador campeón del mundo reveló que su fanatismo por el azul y oro nació por herencia familiar.

Lee además
el dia que la mona jimenez se puso la camiseta de san martin y el video reaparecio en la previa de su nuevo lanzamiento
Recuerdo

El día que la Mona Jiménez se puso la camiseta de San Martín y el video reapareció en la previa de su nuevo lanzamiento
el clausura de la liga universitaria femenina arranco a puro gol en el palomar
Edición 2025

El Clausura de la Liga Universitaria Femenina arrancó a puro gol en El Palomar

“Con mi hermano nos hicimos de Boca por mi abuelo”, escribió en el libro que presentó junto al periodista Diego Borinsky, una obra de 544 páginas y 100 relatos que recorren desde su infancia en Pujato hasta la gloria máxima en Qatar 2022. Una confesión que confirma lo que alguna vez había insinuado, pero que ahora queda plasmada en primera persona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1970469308854648863?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1970469308854648863%7Ctwgr%5Ec63306c6afe0c5e895014e9b102dd0facb1050df%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Flionel-scaloni-confeso-hincha-boca-infancia-giunta-idolo-bombonera-dia-gol-benetti_0_1QOOu1K31b.html&partner=&hide_thread=false

Infancia xeneize y un referente inesperado

Scaloni no solo contó cómo nació su simpatía por Boca, sino también quién fue su ídolo en los años de potrero: “Mi ídolo de chico era Blas Giunta porque yo corría y metía como loco”, reconoció, antes de describir con orgullo su jugada favorita: “Toda la vida hice la de ir al piso a barrer, era típica mía”.

La elección de un volante aguerrido hablaba de un chico que soñaba con jugar en la Bombonera. Y de alguna manera lo vivió: recordó que su padre, pese a ser hincha de River, lo llevaba junto a su hermano a la cancha de Boca solo para verlos felices. “Mi viejo nos llevaba a ver a Boca siendo de River, porque si nos veía felices, él también lo estaba”, contó.

El Templo y una postal imborrable

Claudio Benetti, autor del gol para el 1-1 de Boca ante San Martín de Tucumán para el título del Apertura 92.

El actual DT de la Selección también evocó una de las imágenes más fuertes de su niñez: “Estuve en la Bombonera el día del gol de Claudio Benetti, cuando Boca fue campeón en el 92”. Ese grito frente a San Martín de Tucumán significó el título después de 11 años de sequía y quedó grabado para siempre en la memoria de miles de hinchas. Entre ellos, un pequeño Lionel Scaloni.

Su libro, además, repasa toda su trayectoria como futbolista en Newell’s, Estudiantes, Deportivo La Coruña, West Ham, Lazio y otros clubes europeos, hasta llegar a su presente como entrenador de la Selección. Pero la revelación sobre su vínculo con Boca se robó gran parte de la atención, porque muestra un costado íntimo y poco conocido de un técnico que suele ser reservado con su vida privada.

Entre la celeste y blanca que lo consagró en lo más alto y el azul y oro que le transmitió su abuelo, Scaloni abrió una ventana a su niñez y dejó claro que su historia también late al ritmo de la Bombonera.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Richet Zapata se consagró campeón del Campeonato Argentino Senior

Mourinho habló de Nico Otamendi tras debutar como técnico del Benfica: qué dijo

Bajó el precio de las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines

Tras ser hospitalizado y de varios estudios médicos, le dieron el alta a Miguel Ángel Russo

El Zonda vuelve a rugir: tras 6 años, reabre uno de los circuitos más emblemáticos del país

Mateo Kalejman voló en la CRI, pero por una mala conducta en la ruta fue penalizado

Esta vez el Dibu no pudo: Mirá con quién perdió el premio al mejor arquero del mundo

Otra dura lesión ligamentaria en la rodilla derecha para Matías Giménez: nuevamente, estará varios meses fuera de las canchas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Bajó el precio de las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines.
Atención

Bajó el precio de las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara
Imágenes impactantes

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado
Tiempo en Mendoza

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas
Megaoperativo federal

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado
Prisión preventiva

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo
Madrugada trágica

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Gran Hotel Provincial: mientras se espera la re-concesión, contratan un servicio clave
Ícono de San Juan

Gran Hotel Provincial: mientras se espera la re-concesión, contratan un servicio clave

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tragedia en 25 de Mayo: quién era la menor que perdió la vida y el pedido desesperado de la familia
Imagen impactante

Tragedia en 25 de Mayo: quién era la menor que perdió la vida y el pedido desesperado de la familia

Asfaltan calle Las Heras, en la zona del Parque de Mayo: mirá cómo va
En Capital

Asfaltan calle Las Heras, en la zona del Parque de Mayo: mirá cómo va

El dólar sigue bajando en San Juan: el blue se encuentra en $1.510 y el oficial en $1.430
Mercado cambiario

El dólar sigue bajando en San Juan: el blue se encuentra en $1.510 y el oficial en $1.430

Un día con Nery Mingolla: política, familia y un paseo con la perrita Lisandra
Paren en Off

Un día con Nery Mingolla: política, familia y un paseo con la perrita Lisandra