Lionel Scaloni confesó que en su infancia era hincha de uno de los equipos denominados grandes: de cuál

Lionel Scaloni no necesita presentación: su nombre ya está grabado para siempre en la historia de la Selección Argentina. Sin embargo, en su reciente autobiografía dejó en claro que hay otro escudo que también marcó su vida: el de Boca Juniors. Entre anécdotas y recuerdos, el entrenador campeón del mundo reveló que su fanatismo por el azul y oro nació por herencia familiar.

“Con mi hermano nos hicimos de Boca por mi abuelo” , escribió en el libro que presentó junto al periodista Diego Borinsky, una obra de 544 páginas y 100 relatos que recorren desde su infancia en Pujato hasta la gloria máxima en Qatar 2022. Una confesión que confirma lo que alguna vez había insinuado, pero que ahora queda plasmada en primera persona.

"Con mi hermano Mauro nos hicimos hinchas de #Boca por el abuelo Deolindo, con el que convivíamos. Mi viejo es de river y mi vieja eligió Rosario Central porque tenía los…

Infancia xeneize y un referente inesperado

Scaloni no solo contó cómo nació su simpatía por Boca, sino también quién fue su ídolo en los años de potrero: “Mi ídolo de chico era Blas Giunta porque yo corría y metía como loco”, reconoció, antes de describir con orgullo su jugada favorita: “Toda la vida hice la de ir al piso a barrer, era típica mía”.

La elección de un volante aguerrido hablaba de un chico que soñaba con jugar en la Bombonera. Y de alguna manera lo vivió: recordó que su padre, pese a ser hincha de River, lo llevaba junto a su hermano a la cancha de Boca solo para verlos felices. “Mi viejo nos llevaba a ver a Boca siendo de River, porque si nos veía felices, él también lo estaba”, contó.

El Templo y una postal imborrable

Claudio Benetti, autor del gol para el 1-1 de Boca ante San Martín de Tucumán para el título del Apertura 92.

El actual DT de la Selección también evocó una de las imágenes más fuertes de su niñez: “Estuve en la Bombonera el día del gol de Claudio Benetti, cuando Boca fue campeón en el 92”. Ese grito frente a San Martín de Tucumán significó el título después de 11 años de sequía y quedó grabado para siempre en la memoria de miles de hinchas. Entre ellos, un pequeño Lionel Scaloni.

Su libro, además, repasa toda su trayectoria como futbolista en Newell’s, Estudiantes, Deportivo La Coruña, West Ham, Lazio y otros clubes europeos, hasta llegar a su presente como entrenador de la Selección. Pero la revelación sobre su vínculo con Boca se robó gran parte de la atención, porque muestra un costado íntimo y poco conocido de un técnico que suele ser reservado con su vida privada.

Entre la celeste y blanca que lo consagró en lo más alto y el azul y oro que le transmitió su abuelo, Scaloni abrió una ventana a su niñez y dejó claro que su historia también late al ritmo de la Bombonera.

FUENTE: Clarín