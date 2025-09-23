Richet Zapata se consagró campeón del Campeonato Argentino Senior

El estadio cubierto Aldo Cantoni de San Juan albergó este sábado 20 de septiembre 2025 a la gran final entre los equipos masculinos de Richet Zapata y Concepción Patín Club , en el marco del Campeonato Argentino Senior – Top 8 de hockey sobre patines. El Violeta de Santa Lucía ganó por 5 a 1 y se quedó con el título nacional, que estuvo en disputa desde el martes 16 con la presencia de los ocho mejores elencos de la última temporada.

El partido definitorio comenzó pasadas las 20 horas, ante un gran marco de público que presenció el duelo. Los goleadores del partido fueron Bautista Romero, Lucas Andrada (2), Jesús Martín y Bautista Giménez, en Richet; y Lucas Bisso, en Concepción.

La jornada que incluyó a cuatro partidos comenzó a las 14 con el duelo por el séptimo y octavo puesto. Huracán de Parque Patricios venció 4 a 2 Casa D’Italia de Mendoza. Luego, a las 16, Andes Talleres de Mendoza le ganó 7 a 3 a Unión Vecinal de Trinidad y se adueñó con quinto puesto. El cronograma continuó con el mano a mano por el último lugar del podio. Olimpia derrotó 4 a 2 a Estudiantil Porteño y se quedó con el tercer puesto.

Este campeonato fue organizado en conjunto por Olimpia, Unión Vecinal de Trinidad y Richet Zapata, con respaldo de Federación Sanjuanina de Patín y Confederación Argentina de Patinaje, más el auspicio principal de Gobierno de San Juan, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.