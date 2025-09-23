Bajó el precio de las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines.

A primera hora de este martes, las autoridades de Deportes de la provincia informaron que se decidió bajar el precio de las entradas disponibles para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines masculino. Se trata del evento de primer nivel que se desarrollará en el Estadio Aldo Cantoni entre los próximos 1 y 5 de octubre.

“Tras el consenso alcanzado con Worldskate, organizador del Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines, se decidió reducir el precio de las entradas y abonos para dicho torneo que se desarrollará en nuestra provincia”, indicaron a través de un comunicado desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia.

Y explicaron que, la medida busca “facilitar el acceso a quienes deseen disfrutar de un evento deportivo de tal magnitud y que lleva el sello de la pasión de los sanjuaninos”.

De ese modo, por el ejemplo, el costo de la Entrada General, que anteriormente estaba a $40.000 ahora tiene un valor de $18.000.

Uno a uno, los nuevos precios de las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines

Etapa clasificación

Entrada general: $18.000

Entrada platea oeste: $40.000

Etapa Semifinales, final y partido por el tercer puesto

Entrada general: $25.000

Entrada platea oeste: $60.000

Abono general $80.000

Abono platea oeste: $180.000

Los menores de hasta 7 años podrán ingresar gratis, mientras que desde los 8 años en adelante deberán abonar entrada. También podrán acceder de forma gratuita las personas con discapacidad y los jubilados, presentando el carnet correspondiente.

Cabe recordar que, las entradas ya estaban disponibles a través del portal Autoentrada (ventas.autoentrada.com). Por lo que, según indicaron desde la cartera, quienes ya habían adquirido las entradas o abonos a los valores anteriores, pueden comunicarse al siguiente número 264 5252488.

Además de continuar en venta a través de la plataforma digital, los tickets también podrán comprarse en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni, los días de los partidos.

El cronograma del evento

Primera fase: choques de alto vuelo

El torneo comenzará el 1 de octubre, con cuatro partidos en jornada inaugural. A las 14:00 abrirán la competencia HC San Jorge y Melbourne, seguidos por el duelo entre Andes Talleres y FC Barcelona. Más tarde, OC Barcelos se medirá con Centro Valenciano, y el cierre será un clásico de estilos europeos entre Sporting Lisboa y Olimpia.

Durante los días 2 y 3 de octubre se completará la fase de grupos, con partidos esperados como Sporting vs. Barcelona, que se jugará el viernes a las 19:00, y el choque sanjuanino entre Olimpia y Andes Talleres, el jueves a las 16:30

CALENDARIO PRIMERA FASE

1/10/25

14:00 B HC SAN JORGE vs MELBOURNE

16:30 A ANDES TALLERES vs FC BARCELONA

19:00 B OC BARCELOS vs CENTRO VALENCIANO

21:30 A SPORTING vs OLIMPIA

2/10/25

14:00 B HC SAN JORGE vs OC BARCELOS

16:30 B MELBOURNE vs CENTRO VALENCIANO

19:00 A ANDES TALLERES vs SPORTING

21:30 A FC BARCELONA vs OLIMPIA

3/10/25

14:00 B OC BARCELOS vs MELBOURNE

16:30 A OLIMPIA vs ANDES TALLERES

19:00 A SPORTING vs FC BARCELONA

21:30 B CENTRO VALENCIANO vs HC SAN JORGE

CALENDARIO SEGUNDA FASE

4/10/25

14:00 3º GRUPO A vs 4º GRUPO B

16:30 4º GRUPO A vs 3º GRUPO B

19:00 2º GRUPO A vs 1º GRUPO B

21:30 1º GRUPO A vs 2º GRUPO B

PUESTOS

5/10/25