El Clausura de la Liga Universitaria Femenina arrancó a puro gol en El Palomar

La Liga Universitaria de Fútbol Femenino puso en marcha el Torneo Clausura, cuya primera fecha se disputó entre el 17 y el 19 de septiembre en las canchas de césped sintético del Complejo Deportivo El Palomar.
Desde empates ajustados hasta goleadas contundentes, la primera fecha del Clausura dejó en claro que la temporada será apasionante.
El arranque del campeonato dejó partidos intensos, muchos goles y un anticipo de lo que promete ser una competencia pareja en ambas zonas.
Zona A
Nottingham Miedo 1 – 1 Nova
Red Bull 3 – 0 Inter
Aston 6 – 0 Picante de Pollo
Zona B
Deportes 5 – 2 Adovitas
Adove 2 – 10 Bienestar
Gin Toxic 2 – 0 Celtic
Con estos resultados, equipos como Aston y Bienestar se destacaron con amplias victorias, mientras que otros, como Nottingham Miedo y Nova, repartieron puntos en un partido parejo.
Miércoles 24 de septiembre:
21 hs Picante de Pollo Vs. Inter
22 hs Deportes Vs. Adove
Jueves 25 de septiembre
21 hs Nottingham Vs. Red Bull
22 hs Celtic Vs. Bienestar
Viernes 26 de septiembre
21 hs Aston Vs. Nova
22 hs Gin Toxic Vs. Adovitas