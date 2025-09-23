martes 23 de septiembre 2025

Edición 2025

El Clausura de la Liga Universitaria Femenina arrancó a puro gol en El Palomar

Desde empates ajustados hasta goleadas contundentes, la primera fecha del Clausura dejó en claro que la temporada será apasionante.

Por Florencia García
La Liga Universitaria de Fútbol Femenino puso en marcha el Torneo Clausura, cuya primera fecha se disputó entre el 17 y el 19 de septiembre en las canchas de césped sintético del Complejo Deportivo El Palomar.

El arranque del campeonato dejó partidos intensos, muchos goles y un anticipo de lo que promete ser una competencia pareja en ambas zonas.

Resultados de la primera fecha

Zona A

  • Nottingham Miedo 1 – 1 Nova

  • Red Bull 3 – 0 Inter

  • Aston 6 – 0 Picante de Pollo

Zona B

  • Deportes 5 – 2 Adovitas

  • Adove 2 – 10 Bienestar

  • Gin Toxic 2 – 0 Celtic

Con estos resultados, equipos como Aston y Bienestar se destacaron con amplias victorias, mientras que otros, como Nottingham Miedo y Nova, repartieron puntos en un partido parejo.

Cronograma de la fecha 2

Miércoles 24 de septiembre:

21 hs Picante de Pollo Vs. Inter

22 hs Deportes Vs. Adove

Jueves 25 de septiembre

21 hs Nottingham Vs. Red Bull

22 hs Celtic Vs. Bienestar

Viernes 26 de septiembre

21 hs Aston Vs. Nova

22 hs Gin Toxic Vs. Adovitas

