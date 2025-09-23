El Clausura de la Liga Universitaria Femenina arrancó a puro gol en El Palomar

La Liga Universitaria de Fútbol Femenino puso en marcha el Torneo Clausura, cuya primera fecha se disputó entre el 17 y el 19 de septiembre en las canchas de césped sintético del Complejo Deportivo El Palomar.

El arranque del campeonato dejó partidos intensos, muchos goles y un anticipo de lo que promete ser una competencia pareja en ambas zonas.

Resultados de la primera fecha Zona A Nottingham Miedo 1 – 1 Nova

Red Bull 3 – 0 Inter

Aston 6 – 0 Picante de Pollo Zona B Deportes 5 – 2 Adovitas

Adove 2 – 10 Bienestar

Gin Toxic 2 – 0 Celtic Con estos resultados, equipos como Aston y Bienestar se destacaron con amplias victorias, mientras que otros, como Nottingham Miedo y Nova, repartieron puntos en un partido parejo. Cronograma de la fecha 2 Miércoles 24 de septiembre: 21 hs Picante de Pollo Vs. Inter 22 hs Deportes Vs. Adove Jueves 25 de septiembre 21 hs Nottingham Vs. Red Bull 22 hs Celtic Vs. Bienestar Viernes 26 de septiembre 21 hs Aston Vs. Nova 22 hs Gin Toxic Vs. Adovitas

Temas Liga Universitaria de Fútbol Femenino