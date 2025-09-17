miércoles 17 de septiembre 2025

Edición 2025

Vuelve la acción en el Palomar: arranca el Torneo Clausura de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino

Tras el Torneo Apertura, donde Bienestar y Deportes se coronaron campeones en la Copa de Oro y Plata, este miércoles inicia la primera fecha de la competencia.

Por Florencia García
Foto gentileza Bienestar 

La Liga Universitaria de Fútbol Femenino regresa con su Torneo Clausura, prometiendo intensidad y emoción en cada encuentro. La primera fecha se llevará a cabo este miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de septiembre en la cancha de sintético del Palomar.

El torneo contará con dos zonas:

  • Zona A: Nottingham Miedo, Red Bull, Aston, Picante de Pollo, Inter y Nova.

  • Zona B: Deportes, Adove, Gin Toxic, Celtic, Bienestar y Adovitas.

En el Torneo Apertura, la competencia dejó momentos destacados y campeonas que confirmaron su supremacía. En la Copa de Oro, el equipo de Bienestar se coronó campeón tras un contundente 3-0 frente a Antorcha, levantando el trofeo más importante del certamen.

Por su parte, la Copa de Plata también ofreció emoción hasta el final. El equipo de Deportes se consagró tras vencer 2-1 a Inter en un partido parejo que se definió en los minutos finales, demostrando el alto nivel competitivo de la liga.

Con el Clausura, las expectativas se renuevan y los equipos buscarán quedarse con los títulos de Oro y Plata, mientras el fútbol femenino universitario sigue creciendo y consolidándose como una de las competencias más importantes del ámbito local.

