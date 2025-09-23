martes 23 de septiembre 2025

Premio internacional

De la "amplia" diferencia en la votación a la "sobria" fiesta de Ousmane Dembelé: lo que no se vio del Bolón de Oro

Uno de los periodistas a cargo de fiscalizar el evento afirmó que la victoria del ex Barcelona fue contundente con respecto al resto de los participantes

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dembelé, fotografiándose tras ganar el Balón de Oro.

En la edición 2025 del Balón de Oro, Ousmane Dembélé se consagró como el mejor futbolista del mundo con una victoria contundente en la votación organizada por la revista France Football.

En una ceremonia celebrada en el Theatre du Chatelet de París, la publicación francesa mantuvo un riguroso hermetismo sobre el detalle de los votos, pero el editor jefe, Vincent Garcia, admitió que el resultado no dejó lugar a dudas en ninguno de los continentes donde hubo sufragios.

Según informó L’Équipe y replicó RMC Sport, Garcia afirmó que el Balón de Oro de este año fue “claro y neto”, refrendando que la diferencia registrada por Dembélé respecto a su principal competidor, el español Lamine Yamal, superó ampliamente las expectativas de la organización.

“Si tuviera que darles una idea, no fue una competencia, sinceramente”, declaró Garcia tras la gala, citado por los medios franceses. “Ousmane Dembélé ganó por un amplio margen. Se ganó ampliamente el apoyo de nuestros jueces del Balón de Oro. Es un Balón de Oro que parece ser una opción sólida para nuestros jueces”.

El periodista francés subrayó que la excelente temporada de Paris Saint-Germain (PSG) tampoco favoreció una dispersión de votos en el equipo parisino. “Vitinha logró algunos primeros puestos, Achraf Hakimi también, pero muy pocos”, detalló. Según sus palabras, ningún otro miembro del PSG consiguió capitalizar la atención del panel global de votantes, compuesto por periodistas representantes de los cien primeros países del ranking FIFA, cada uno de los cuales selecciona a sus diez mejores y reparte puntos de forma descendente.

La edición especial de France Football planea publicar el desglose completo de los votos el sábado, aunque el propio Garcia adelantó una de las claves que marcó la diferencia: “Ousmane Dembélé ganó por un amplio margen en todos los continentes, ya sea en África, Europa, Sudamérica o Norteamérica”. El directivo insistió en que este fue “un Balón de Oro claro e inequívoco”.

Esta edición estuvo marcada por un mayor secretismo respecto a otras entregas, donde en ocasiones previas se habían filtrado detalles que restaron suspense a la ceremonia. Esta vez, ningún dato se filtró antes del anuncio oficial, lo que generó gran expectativa internacional. La atmósfera en París se mantuvo cargada de incertidumbre hasta el pronunciamiento final, en la que solo Lamine Yamal y Dembélé quedaron en la disputa hasta la última instancia.

El medio galo L’Equipe también dio detalles de la celebración del Mosquito tras recibir el galardón, Dembélé celebró la distinción en una velada discreta pero animada en Lafayette’s, un restaurante céntrico de la capital francesa. El periódico describió el ambiente como sobrio y alegre, con presencia de amigos cercanos, ex compañeros, destacadas figuras como Mathieu Bodmer y Bernard Mendy, y un menú sencillo compuesto de “croque de salmón y aguacate, minihamburguesas, rigatoni con trufa, nuggets, patatas fritas, verduras crujientes, pollo estofado y postres caseros”. El delantero fue protagonista de una sesión de fotos antes de compartir el trofeo con los invitados, rodeado de flashes y aficionados que aguardaban en la entrada para felicitar al sexto francés en alzar el Balón de Oro.

En el plano deportivo, la temporada 2024-2025 cimentó la candidatura de Dembélé: el atacante del PSG anotó 35 goles y entregó 16 asistencias en todas las competiciones, liderando al club francés a la conquista de tres grandes trofeos, escapándose apenas la Copa Mundial de Clubes.

FUENTE: Infobae

